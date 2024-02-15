بتخفيضات 30 %، اليوم انطلاق معارض أهلا رمضان 2024 في جميع المحافظات

معارض رمضان 2024، تنطلق اليوم الخميس، معارض أهلًا رمضان في المحافظات بحد أدنى 3 معارض رئيسية بكل محافظة، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها، بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% على مختلف السلع الغذائية، وذلك طبقًا لتوجيهات الدولة بتوفير منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة عن السوق المحلية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

معارض أهلا رمضان

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين لإنشاء المعارض وتوفير السلع.

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وتشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة إلى 146 شادرًا أيضًا.

وأكدت وزارة التموين طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف، بالإضافة إلى طرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.



شنطة أهلا رمضان

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين طرح شنطة أهلا رمضان تبدأ بـ 6 أصناف وتنتهي بـ 10 أصناف حسب الطلب تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاي والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتي بالإضافة إلى توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها..

فئات الكوبونات السلعية للأسر الأولى بالرعاية

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح أيضًا الكوبونات السلعية بالمجمعات الاستهلاكية لمن يرغب في شرائها لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وأضافت وزارة التموين توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها من المجمعات الاستهلاكية.



شروط استخدام الكوبونات السلعية

وأعلنت وزارة التموين عن شروط استخدام الكوبونات السلعية، وهي:

لا يستبدل الكوبون بنقود ولا يتم دفع أي مبالغ عند صرف السلع.

يستخدم الكوبون لمرة واحدة فقط لشراء السلع الآتية

"لحوم، دواجن، زيت، سكر، أرز، مكرونة، عدس، سمن، بيض".

أسعار السلع داخل معرض أهلا رمضان 2024

كيلو السكر المعبأ يسجل 27 جنيهًا

كيلو المكرونة المعبأة يسجل 20 جنيهًا

سعر زجاجة الزيت يسجل من 40 إلى 45 جنيهًا

سعر كيلو الأرز يسجل من 20 إلى 25 جنيهًا

كيلو الجبنة النباتي يسجل 56 جنيهًا

كيلو الدقيق يسجل 23 جنيهًا

كيلو البلح يتراوح من 30 إلى 60 جنيهًا

سعر كيلو عين الجمل يسجل 280 جنيهًا

سعر كيلو الكركديه بكل أنواعه يتراوح بين 200 إلى 240 جنيهًا

كيلو الفول البلدي يسجل 28 جنيهًا

كيلو جوز الهند الوسط يسجل 180 جنيهًا

لفة التمر هندي يسجل 37 جنيهًا

لفة قمر الدين يسجل 30 جنيهًا

كيلو الزبيب يتراوح بين 140 إلى 180 جنيهًا