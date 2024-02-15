الخميس 15 فبراير 2024
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والعربية والمصري الممتاز والقنوات الناقلة

الزمالك وفاركو، فيتو
الزمالك وفاركو، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والدولية، أبرزها الدوري المصري والدوري السعودي، والدوري الأوروبي.

وتقام اليوم الخميس المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

بلدية المحلة × مودرن فيوتشر - 4 عصرًا OnTime sports

الإسماعيلي × سيراميكا كليوباترا - 7 مساءً OnTime sports

مباريات اليوم في الدوري السعودي

أبها × التعاون - 4 عصرًا SSC HD1

الخليج × الاتفاق - 7 مساء SSC HD1

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

فينورد × روما - 7:45 مساء beIN Sports HD

يونج بويز × سبورتينج لشبونة - 7:45 مساء beIN Sports HD.

جالاتا سراي × سبارتا براج - 7:45 مساء beIN Sports HD.

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شاختار دونيتسك × مارسيليا - 7:45 مساءً  beIN Sports HD

ميلان × رين - 10 مساءً beIN Sports HD

لانس × فرايبورج - 10 مساءً beIN Sports HD

بنفيكا × تولوز - 10 مساءً beIN Sports HD

سبورتينج براجا × كاراباج أجدام - 10 مساءً beIN Sports HD

مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

شتورم جراتس × سلوفان براتيسلافيا - 7:45 مساءً beIN Sports HD

سان جيلواز × فرانكفورت - 7:45 مساءً beIN Sports HD

أولمبياكوس × فيرينكفاروسي - 7:45 مساءً beIN Sports HD

مولده × ليجياوارسو - 7:45 مساءً beIN Sports HD

سيرفيت جنيف × لودوجوريتس - 10 مساءً beIN Sports HD

ريال بيتيس × ديناموزغرب × 10 مساءً beIN Sports HD

أياكس أمستردام × جليمت - 10 مساءً beIN Sports HD

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

أولسان هيونداي × فونتفوريت كوفو - 12 ظهرًا beIN Sports AFC HD

نافباخور نامانجان × الاتحاد - 4 عصرًا beIN Sports AFC HD

سبهان أصفهان × الهلال - 6 مساءً beIN Sports AFC HD

 

مباريات اليوم في الدوري المغربي 

مولودية وجدة × اتحاد طنجة - 6 مساءً Arryadia

شباب المحمدية × يوسفية برشيد - 9 مساءً Arryadia

مباريات اليوم في الدوري الجزائري 

مولودية البيض × وفاق سطيف - 4:30 مساءً chababia

مباريات اليوم الودية 

إنتر ميامي × نيولز أولد بويز - 2:30 ظهرًا

 

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الدوري المصري الدوري السعودي الدورى الأوروبي دوري أبطال آسيا دوري المؤتمر الاوروبي

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