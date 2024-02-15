مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والعربية والمصري الممتاز والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والدولية، أبرزها الدوري المصري والدوري السعودي، والدوري الأوروبي.
وتقام اليوم الخميس المباريات التالية:
مباريات اليوم في الدوري المصري
بلدية المحلة × مودرن فيوتشر - 4 عصرًا OnTime sports
الإسماعيلي × سيراميكا كليوباترا - 7 مساءً OnTime sports
مباريات اليوم في الدوري السعودي
أبها × التعاون - 4 عصرًا SSC HD1
الخليج × الاتفاق - 7 مساء SSC HD1
مباريات اليوم في الدوري الأوروبي
فينورد × روما - 7:45 مساء beIN Sports HD
يونج بويز × سبورتينج لشبونة - 7:45 مساء beIN Sports HD.
جالاتا سراي × سبارتا براج - 7:45 مساء beIN Sports HD.
شاختار دونيتسك × مارسيليا - 7:45 مساءً beIN Sports HD
ميلان × رين - 10 مساءً beIN Sports HD
لانس × فرايبورج - 10 مساءً beIN Sports HD
بنفيكا × تولوز - 10 مساءً beIN Sports HD
سبورتينج براجا × كاراباج أجدام - 10 مساءً beIN Sports HD
مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي
شتورم جراتس × سلوفان براتيسلافيا - 7:45 مساءً beIN Sports HD
سان جيلواز × فرانكفورت - 7:45 مساءً beIN Sports HD
أولمبياكوس × فيرينكفاروسي - 7:45 مساءً beIN Sports HD
مولده × ليجياوارسو - 7:45 مساءً beIN Sports HD
سيرفيت جنيف × لودوجوريتس - 10 مساءً beIN Sports HD
ريال بيتيس × ديناموزغرب × 10 مساءً beIN Sports HD
أياكس أمستردام × جليمت - 10 مساءً beIN Sports HD
مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا
أولسان هيونداي × فونتفوريت كوفو - 12 ظهرًا beIN Sports AFC HD
نافباخور نامانجان × الاتحاد - 4 عصرًا beIN Sports AFC HD
سبهان أصفهان × الهلال - 6 مساءً beIN Sports AFC HD
مباريات اليوم في الدوري المغربي
مولودية وجدة × اتحاد طنجة - 6 مساءً Arryadia
شباب المحمدية × يوسفية برشيد - 9 مساءً Arryadia
مباريات اليوم في الدوري الجزائري
مولودية البيض × وفاق سطيف - 4:30 مساءً chababia
مباريات اليوم الودية
إنتر ميامي × نيولز أولد بويز - 2:30 ظهرًا
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