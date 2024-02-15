اليوم، تعطيل الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية والبحيرة ومطروح لسوء الأحوال الجوية

تعطل الدراسة اليوم الخميس 15 فبراير بجميع المدارس بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وذلك لسوء الأحوال الجوية.

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم الخميس 15 فبراير بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية اليوم الخميس 15 فبراير.

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وأوضح بيان المحافظة أنه يستثنى من ذلك: القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما قررت محافظة البحيرة تعطيل الدراسة اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون).

وأشارت نهال بلبلع، نائب المحافظ، إلى أنه يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات.

ويأتي ذلك لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة الطلاب.

وفي نفس السياق قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة اليوم الخميس ١٥ فبراير بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، حرصًا على سلامة لطلاب وذلك لتوقعات الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس، والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارًا على سيناء، شديد البرودة ليلًا.

وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة في المدن الجديدة حيث تسجل أقل من المتوقعة في القاهرة الكبرى بقيم تترواح من 8:9 درجات مئوية.



كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:16

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:09