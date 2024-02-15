مدير "إف بي آي" في زيارة غير معلنة لإسرائيل، ومكتبه يلمح إلى خطر قادم

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" الأربعاء زيارة غير معلنة لمديره كريستوفر راي قام بها إلى إسرائيل للقاء مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وسط الحرب ضد غزة.

والتقى راي أيضًا عملاء من وكالته متمركزين في تل أبيب، وفقًا لبيان صادر عن الوكالة الأمريكية، حيث أكد أهمية عملهم الذي يتعلق بـ حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

وكرر دعم الـ"إف بي آي" لإسرائيل في أعقاب هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حماس.

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ونقل البيان عن راي قوله "إن شراكة مكتب التحقيقات الفيدرالي مع نظرائنا الإسرائيليين طويلة الأمد ووثيقة وقوية، وأنا واثق من أن التقارب بين وكالاتنا ساهم في قدرتنا على التحرك بسرعة كبيرة ردا على هذه الهجمات".

وأشار بيان "إف بي آي" إلى أن "تركيز راي" انصبَّ على جهود وكالته ضد المنظمات الأجنبية التي تشيد بالهجمات على إسرائيل وتهدد بمهاجمة الولايات المتحدة، سواء في الخارج أو الداخل.

وأكد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "كان وسيستمر في الاستجابة لطلبات" إسرائيل للحصول على الدعم.