الخميس 15 فبراير 2024
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خارج الحدود

لأول مرة، زوجة البغدادي تكشف أسرار حياة الرجل الأخطر في العالم (فيديو)

أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، فيتو

لأول مرة، منذ مقتله قبل 5 سنوات تقريبًا، تطل زوجة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، المدعوة "أسماء محمد" عبر شاشة "العربية/الحدث"، لتروي أسرارًا لم تكشف قبل.

زوجة زعيم داعش تتحدث

فقد انفردت قناة "العربية/الحدث"، بإجراء مقابلة حصرية، مع زوجة الرجل الأخطر الذي هدد العالم وروّعه سنوات طويلة، وذلك للمرة الأولى مع وسيلة إعلامية.

كما من المقرر أن تروي زوجة البغدادي أسرارًا شخصية عنه تكشف لأول مرة، ولحظات لا تنسى عن حياتها وحياة زوجها وحيثيات ما عاشته.

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انضمام البغدادي لتنظيم القاعدة

وفي مقتطفات من حديثها، ستكشف زوجة البغدادي كيف انضم الأخير بعد عام 2010 إلى تنظيم القاعدة، وكيف علمت هي بالأمر، كما ستتحدث عن علاقته بزوجاته وأفراد عائلته، وحتى عن علاقاته مع سباياه.

كذلك ستروي الزوجة تفاصيل عن اللحظات الأخيرة في حياته قبل اغتياله بغارة أمريكية في سوريا.

وتبث الحلقة مساء اليوم الخميس، عند الساعة الخامسة بتوقيت السعودية، على شاشتي "العربية والحدث".

الإرهابي الأخطر

أما البغدادي، فهو إبراهيم بن عواد بن إبراهيم بن علي، وشهرته أبو بكر البغدادي، ولد في 28 يونيو 1971.

وكان أمير تنظيم ما كان يعرف بـ"دولة العراق الإسلامية" خلفا لأبي عمر البغدادي، إلى أن قام بإعلان الوحدة بين تلك الجماعات، وهي دولة العراق الإسلامية المسلحة ومنظمة "جبهة نصرة أهل الشام في سوريا" تحت اسم "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام"، "داعش"، وجميعها تنظيمات إرهابية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في 4 أكتوبر 2011، أبا بكر البغدادي إرهابيا عالميا، راصدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه أو قتله.

وفي 16 ديسمبر 2016، زادت الولايات المتحدة المكافأة إلى 25 مليون دولار.


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