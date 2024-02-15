بوتين يتحدث عن الحالة الصحية لـ بايدن ويكشف عن الرئيس الأمريكي الأفضل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن بلاده ستعمل مع أي رئيس أمريكي يثق به شعبه.



وأشار خلال تصريحات أدلى بها بوتين، لقناة "روسيا 1"، إلى أن موقف الإدارة الأمريكية اليوم ضار للغاية وخاطئ، وأنه قد أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا الأمر.



وأضاف بوتين "لقد أراد ترامب إجبار الأوروبيين على زيادة الإنفاق العسكري أو، كما قال، أن يدعهم ’يدفعون لنا مقابل حمايتهم‘، مقابل أن يفتحوا المظلة النووية فوق رؤوسهم، وما إلى ذلك، وأضاف: "لا أعرف، دعهم يكتشفون ذلك بأنفسهم، هذه مشكلاتهم الخاصة".

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وفيما يتعلق بحالة بايدن الصحية قال بوتين، "أنا لست طبيبًا، ولا أرى أن لي الحق في الإدلاء بأي تعليقات حول هذا الأمر".

وأوضح بوتين للصحفي بافيل زاروبين، في مقطع نشر على قناة الكرملين على " تيليجرام ": أنه "لا ينبغي لنا النظر إلى الحالة الصحية لبايدن، يجب أن ننظر إلى الموقف السياسي، أعتقد أن موقف الإدارة الحالية ضار للغاية وخاطئ، وقد أخبرت الرئيس بايدن بهذا الأمر ذات مرة".

كما كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن الرئيس الأمريكي الأفضل له ما بين دونالد ترامب وجو بايدن.

وسأل المحاور بافيل زاروبين بوتين عمن "الأفضل بالنسبة لنا" من بين الديمقراطي بايدن والجمهوري ترامب.

وأجاب بوتين: "بايدن. إنه أكثر خبرة ويمكن التنبؤ بأفعاله، وسياسي من المدرسة القديمة. لكننا سنعمل مع أي رئيس يحوز ثقة الشعب الأمريكي".

في السياق ذاته، قال بوتين ردًّا على سؤال بشأن علاقة ترامب مع زعماء أوروبا، "لطالما كان يُطلق على ترامب سياسي من خارج النظام، فلديه رؤيته الخاصة بشأن كيفية تطوير الولايات المتحدة علاقاتها مع حلفائها".