ارتفاع عدد مصابي الاحتفال بنهائي "سوبر بول" بكانساس الأمريكية إلى 22 شخصا (فيديو)

قال رئيس شرطة مدينة كانساس سيتي الأمريكية، ستايسي جريفز، في مؤتمر صحفي، إن عدد المصابين في إطلاق النار على عرض سوبر بول ارتفع إلى 22 لكن الدافع وراء إطلاق النار لا يزال مجهولا.

وأوضح جريفز: "ارتفع إجمالي الإصابات بالرصاص إلى 22 حتى الآن، وما زلنا نعمل على حصر العدد الإجمالي للضحايا، كما لا يزال هذا تحقيقا نشطًا، وقد اعتقلنا ثلاثة أشخاص".

عدد من الجرحى وانباء عن قتلى جراء اطلاق نار في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري، الأربعاء، خلال مسيرة لفريق كانساس سيتي تشيفز للاحتفال بالفوز بنهائي دوري كرة القدم الأميركية (سوبر بول). pic.twitter.com/QXTJJ4vaNX Advertisements February 14, 2024



وبحسب مسؤول في إدارة الإطفاء، فإن ثمانية من الضحايا أصيبوا بجروح خطيرة على الفور، وسبعة إصاباتهم خطيرة، وستة آخرون إصاباتهم طفيفة، فيما أفادت وسائل إعلام في وقت لاحق بوفاة أحد المصابين.

وقبل ساعات افادت الشرطة الأمريكية بقتل شخص وأصابة 9 آخرين على الأقل في إطلاق نار خلال تجمع حاشد، الأربعاء، للاحتفال بفوز فريق كانساس سيتي تشيفز بلقب دوري كرة القدم الأمريكية، وفق ما أفادت إدارة الإطفاء بالمدينة الواقعة في ولاية ميزوري.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة وخمسة آخرين في حالة خطرة.

ووفق شرطة مدينة كانساس، وقع إطلاق النار قرب موقف سيارات وتم توقيف شخصين.

وقال شاهد العيان جون أوكونور لصحيفة كانساس سيتي ستار "اعتقدت أنها ألعاب نارية"، موضحا أنه سمع "ما بين 15 و20 طلقة خلال وقت وجيز".

وانتشر عناصر الشرطة بأعداد كبيرة في مكان الحادث، وطوقوا مسرح الجريمة.

واحتفل عشرات الآلاف من المشجعين بفريق تشيفز، وساروا في شوارع مدينة كانساس للاحتفال بفوزهم الأحد بلقب دوري كرة القدم الأمريكية.

وتدفع الولايات المتحدة ثمنًا باهظًا جدًّا لانتشار الأسلحة النارية على أراضيها وسهولة حصول الأمريكيين عليها.

ويفوق عدد الأسلحة الفردية عدد السكان: يمتلك شخص بالغ من كل ثلاثة سلاحًا واحدًا على الأقل ويعيش شخص بالغ تقريبًا من كل شخصين في منزل يوجد به سلاح.

ولقي نحو 49 ألف شخص حتفهم بالرصاص عام 2021 في الولايات المتحدة، مقارنة بـ45 ألف شخص عام 2020، الذي كان أصلًا عامًّا قياسيًّا. ويمثل ذلك أكثر من 130 حالة يوميًّا، أكثر من نصفها حالات انتحار.