أستراليا وكندا ونيوزيلندا يدعون إلى وقف إطلاق النار فورا في غزة

عبرت أستراليا وكندا ونيوزيلندا، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء مؤشرات على أن إسرائيل تخطط لهجوم بري على رفح.

وحذرت الدول، في بيان مشترك، وفقًا لبيان مشترك صدر ردًّا على تقارير عن عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة في رفح، من أن "أي عملية عسكرية موسعة في رفح ستكون كارثية، وآثارها ستكون مدمرة على المدنيين الفلسطينيين".

ودعت كندا وأستراليا ونيوزيلندا، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، مطالبة بضرورة "التفاوض على حل سياسي لتحقيق سلام دائم".

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وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أنه ناقش هاتفيًّا مع نظيره الإسرائيلي، يوآف جالانت عملية إنقاذ الرهائن في غزة والجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراحهم.

وأضاف: "بحثت مع نظيري الإسرائيلي أهمية حماية المدنيين في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية قبل أي عمليات ضد حماس في رفح".

وتصاعدت الانتقادات للهجوم الإسرائيلي البري المتوقع في رفح، حيث أعرب حلفاء أقوياء لإسرائيل مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا عن معارضتهم لقيامها بعملية كبيرة في رفح.

ووصف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الثلاثاء، رد إسرائيل على الهجمات التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، بأنه "غير متناسب".

وأكد أنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويقيم حاليا نحو 1.3 مليون فلسطيني في مدينة رفح، معظمهم من النازحين داخليًّا.

من جانبه، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الأمم المتحدة لن تشارك في الإجلاء القسري للفلسطينيين من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واقترحت الحكومة الإسرائيلية إقامة مدن خيام على مساحة شاسعة للسكان في منطقة أبعد في شمال رفح قبل الهجوم العسكري الإسرائيلي المزمع، وفقا لتقرير إعلامي أمريكي.

وقال ينس ليركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لوكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء: "لم نتلق أي اتصالات رسمية من الحكومة الإسرائيلية بشأن هذا".

وأضاف: "على أي حال، لن نكون جزءا من أي خطة لنقل الأشخاص قسريا. ولن نوفر مدن خيام في أي مكان آخر بحيث تتمكن القوات الإسرائيلية لاحقا من نقل الأشخاص قسرا ".

ودعت الحكومة الإسرائيلية المنظمات الأممية العاملة في المنطقة إلى المساعدة في إجلاء المدنيين من رفح قبل هجوم مزمع.