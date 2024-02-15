وفاة الإعلامي محمود المسلمي كبير المذيعين بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"

توفي قبل قليل الإعلامي والإذاعي القدير محمود المسلمي، كبير المذيعين بـهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي العربية في لندن بحسب ما أعلنت أسرته.

وكتب أحد أفراد أسرته ناعيًا الإعلامي الكبير:" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" بقلوب صابرة محتسبة تنعي عائلة المسلمي والزفتاوي بمصر وبريطانيا الإعلامي المصري القدير محمود المسلمي".

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وأوضح أن الإعلامي محمود المسلمي هو كبير المذيعين لعقود بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي العربية وإذاعة صوت العرب والإذاعة المصرية ورائد التدريب الإذاعي في المنطقة العربية والخبير الإعلامي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى منذ قليل في لندن".



وأضاف: "نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة سنوافيكم بتفاصيل موعد الجنازة ومكان الدفن لله ما أعطي ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمي إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الراحل محمود المسلمي أول مذيع يعلن بيان توقف بث إذاعة بي بي سي" العربية، مؤكدا أن رحلته بإذاعة بي بي سي وصلت لـ 30 سنة.

وأشار إلى أنه لم يتمالك دموعة فور إعلان بيان توقف بث إذاعة بيان بي بي سي.