أنت سبب ابتسامتي، ضابط بزي دب "عيد الحب" يستدرج تاجرة مخدرات (فيديو)

بحيلة “عيد الحب” أوقع ضابط بالشرطة الوطنية في بيرو بتاجرة مخدرات، حيث قبض عليها بعد أن خدعها باسم عيد الحب.

وأظهر مقطع فيديو ضابط الشرطة مرتديًا زي الدب الكامل، وتوجه إلى شقة امرأة يعتقد أنها تاجرة مخدرات في العاصمة ليما.

ركع الضابط على ركبة واحدة، وهو يمسك بالونًا على شكل قلب وعلبة من الشوكولاتة في إشارة واضحة إلى الحب، وأشار إلى التاجرة - وهي امرأة ممتلئة الجسم ترتدي قميصًا أسود فضفاضًا - للنزول من شرفتها إلى الشارع.

🔴Al estilo de San Valentín, el Escuadrón Verde de la Policía Nacional capturó a micro comercializadoras de droga, utilizando un detalle con un oso de peluche, en el distrito de San Martín de Porres.



📹: Silvia Gonzalez#ElInformativoxNacional pic.twitter.com/BucsMt4MwA — Radio Nacional (@RadioNacionalFM) February 14, 2024

كما يظهر الفيديو الشرطي وهو يجثو على ركبة واحدة ويحمل لافتة مكتوب عليها بالإسبانية "أنت سبب ابتسامتي" وحلوى وبالون على شكل قلب.

وتنطلي الحيلة هل المرأة إلى شرفة منزلها قبل أن يتحول الفيديو إلى لقطة أخرى.

هذه المرة، قام الضابط، بدون قناعه ولكن لا يزال يرتدي زي الدب، بوضعها في الأصفاد. وهرع ضباط آخرون من مكافحة المخدرات بملابس مدنية للمساعدة في الاعتقال.

قامت الشرطة بضبط كميات من المخدرات من منزلها ويُظهر الفيديو اعتقال امرأتين على الأقل من المشتبه بهم.

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في ديسمبر، تنكر أحد ضباط الوحدة السريين في زي سانتا كلوز قبل مداهمة أخرى للمخدرات، مما أدى إلى تشتيت الانتباه عن طريق كسر الباب الأمامي لوكر مخدرات يصعب الوصول إليه بمطرقة ثقيلة بينما اقتحم ضباط آخرون الطابق الثاني من خلال النافذة.