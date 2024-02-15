الخميس 15 فبراير 2024
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اقتصاد

تراجع أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية

أسعار النفط، فيتو
أسعار النفط، فيتو

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بأكثر من المتوقع مما أثار مخاوف في شأن الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

وبحلول الساعة 01:35 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا بما يعادل 0.4 في المئة إلى 81.26 دولار للبرميل. 

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا، أو ما يعادل 0.5 في المئة، إلى 76.28 دولار للبرميل.

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وخسر الخامان القياسيان أكثر من دولار للبرميل أمس الأربعاء بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية مع تراجع التكرير إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية قفزت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 2.6 مليون برميل.

ومع ذلك، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت بأكثر من المتوقع. وهبطت مخزونات البنزين 3.7 مليون برميل إلى 247.3 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 1.2 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير 1.9 مليون برميل إلى 125.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاضها 1.6 مليون برميل.

وبالنسبة للإمدادات، قالت كازاخستان إنها ستخفض إنتاج النفط بعد فائض الإنتاج في يناير خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بما يتماشى مع التزاماتها في «أوبك+».

وأعلن العراق أيضا أنه سيراجع إنتاجه النفطي وسيعالج أي فائض في الإنتاج يتجاوز تخفيضاته الطوعية لـ«أوبك+» في الأشهر الأربعة المقبلة، إن وجد.

وقال محللو «إيه. إن. زد» في مذكرة اليوم الخميس «يأتي هذا قبل اجتماع أوبك في مارس إذ تخطط المجموعة لاتخاذ قرار في شأن ما إذا كانت ستمدد خفض الإمدادات في الربع الثاني».

وأضافوا «أي مؤشرات على أن التمديد يبدو غير مرجح ستؤثر على المعنويات في أسواق النفط».


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