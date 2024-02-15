الخميس 15 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

بعد مفاجأة تركي آل الشيخ، نانسي عجرم تخوض أول تجربة سينمائية أمام كريم عبدالعزيز ‬

نانسي عجرم، فيتو
نانسي عجرم، فيتو

تخوض الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أول بطولاتها في مجال التمثيل من خلال تعاونها مع كريم عبد العزيز في فيلم جديد سيبدأ تصويره قريبًا بعد عيد الفطر.

 

الفيلم الذي يجمع نانسي وكريم سيحمل اسمه “شغل كايرو”، وهو من تأليف مصطفى قمر وإخراج محمد شاكر، وسيتم تصويره ما بين مصر والسعودية.

 

ويتم إنتاج الفيلم من خلال صندوق Big Time الذي أنشأه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وسيقوم الصندوق بإنتاج 15 فيلمًا جديدًا بميزانيات كبيرة.

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صندوق Big Time

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تدشين صندوق Big Time لرعاية وإنتاج أفضل الأفلام المصرية والسعودية والعربية، لافتًا إلى أن هناك 4 أفلام يتم إنتاجها حاليا بالمملكة من بينها فيلم أولاد رزق 3.

 

أرباح الأفلام المصرية وسر تدشين صندوق Big Time

وأضاف، أن الأفلام المصرية تحقق ربحًا جيدًا لنا في المملكة السعودية وهذا كان أحد أسباب التي شجعتنا على تدشين صندوق Big Time، مشيرًا إلى تحقيق فيلم تامر حسني لنحو مليار جنيه عائدات في السينمات السعودية.

 

إنتاج مسلسل عالمي

وأكد تركي الشيخ: نعمل على إنتاج مسلسل جديد بإخراج عالمي سيكون حديث الوسط الفني ومن أعلى إنتاجات المجال الفني بتكلفة تصل إلى 2.5 مليار جنيه، سيتم تصويره بالمملكة عن فيروس شبيه للزومبي.

 

ربحية صندوق Big Time

ولفت: صندوق "بيج تايم" لإنتاج الأعمال السينمائية ربحي للترفيه فقط ويهتم بجودة العمل الفني، وحققنا مفاجآت كبيرة في فيلم ولاد رزق 3 مثل التعاقد مع شركات كبرى من فرنسا وإنجلترا.

 

استثمارات صندوق Big Time

وأكد: أكثر من 4 مليارات جنيه سيتم ضخها من جانبنا في صندوق "Big Time".

 

فيلم جديد عن أم كلثوم

وأكد أنه سيتم إنتاج فيلم جديد بطولة الفنانة منى زكي عن قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم.

في وقت سابق، أكدت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أنه ستكون هناك حفلات مشتركة بين فنانين مصريين وسعوديين في الفترة المقبلة.

 

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