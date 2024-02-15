جمال علام: محمد يوسف سيكون له دور مهم في اتحاد الكرة وهذا مصير فيتوريا

أكد جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم، أن تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني لمنتخب مصر، جاء بقرار من مجلس الإدارة بعدما تم طرح بعض الأسماء وتم الاستقرار عليه في نهاية المطاف لتولي المسؤولية الفنية لقيادة الفراعنة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة ETC الفضائية: "محمد يوسف سيكون موجودًا معنا في المرحلة المقبلة، وسيكون له دور مهم مع اتحاد كرة القدم".

منتخب مصر

وأضاف: "هناك ارتباطات خاصة بـ الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، وتصفيات كأس العالم ثم تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2025، والاتحاد الإفريقي قد يقوم بتغيير موعد البطولة في المغرب، ولدينا بالطبع ازدحام واضح في جدول المباريات، وبالتأكيد سيحدث تنسيق مع الأندية والرابطة".

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وأكمل جمال علام: "الإشراف على منتخب مصر لم يتم الحديث فيه مطلقا نحن في اتحاد الكرة نسعى لإنجاح الجهاز الفني، ويتم توفير كل شيء لأجل ذلك، والأهم بالنسبة لنا نجاح حسام حسن، ولم نناقش فكرة المشرف على المنتخب خلال المرحلة المقبلة".

مصير فيتوريا

وزاد: "الشرط الجزائي موجود في عقود المدربين، وهي ليست (بدعة) لكن حسام حسن لم يضع أي شروط جزائية في عقده مع اتحاد الكرة، لأنه يرغب في النجاح، ولم يتفاوض في أي شيء".

وواصل جمال علام: "محمد صلاح لاعب كبير وقائد المنتخب، والتواصل معه يتم عن طريق الجهاز الفني، وصلاح كان يتمنى تحقيق إنجاز للمنتخب، وكان حزين بعدما تعرض للإصابة في البطولة، وهو نجم كبير ومحبوب من زملائه".

وتابع: "محامي فيتوريا يتفاوض معنا بشأن الشرط الجزائي، ونسعى للوصول لحلول جيدة، والأهم بالنسبة لنا سمعة الكرة المصرية، وسننهى إجراءات فسخ تعاقد فيتوريا في أقرب وقت ممكن".

وأتم: "قمنا بالاعتذار لجماهير الكرة المصرية لأننا كان غاضبين من نتائج منتخب مصر في أمم إفريقيا وكانت بطولة في المتناول، وقدر الله وما شاء فعل، نعتذر للشعب المصري عما حدث، ولكن كرة القدم لا تتوقف، ومصر ستظل في الريادة، ونتمنى حصد لقب البطولة المقبلة وأن نسعد الجميع بالوصول لكأس العالم أيضًا، ونتمنى من الجمهور المساندة بقوة خلال المباريات الودية والرسمية".