اتحاد الكرة يحسم هوية طاقم تحكيم نهائي كأس مصر

جمال علام، أكد جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم، أن الجميع حاليًّا داخل الاتحاد سعيد بمستوى الحكام المصريين في بطولة أمم إفريقيا، لذلك كان هناك حالة حرص شديدة على ضرورة تكريم الحكام المصريين.

وأشار إلى أن التحكيم المصري بخير ويضم عناصر واعدة، متمنيًا استمرار تألقهم في المرحلة المقبلة.

حكام مصر في كأس العالم

وقال جمال علام، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة ETC الفضائية: "يجب أن نمنح كل ذي حقًّا حقه، وهناك أمور كثيرة ساعدت الحكام في الظهور بشكل طيب، ولدينا حكام كثير في الممتاز والدرجات الأدنى، والحكام المصريين عندما يظهرون في المباريات الإفريقية يشاركون في البطولات الدولية، ونتمنى مشاركة أكبر عدد من حكامنا في كأس العالم القادمة".

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وتابع: "الاعتماد على الحكام الأجانب في مباريات القمة خلال سنوات سابقة أثر بالسلب في سمعة الحكام المصريين".

فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، فيتو

بيريرا ناجح في تطوير منظومة التحكيم

وأضاف: "نسير بسياسة معينة في ملف التحكيم، ونسعى لتطوير المنظومة، وأشكر كل اللجان الخاصة التي أدارات الحكام في الموسمين الماضيين، ونتمنى لهم التوفيق في المرحلة المقبلة، ولجنة الحكام الحالية بقيادة بيريرا تم اختيارها من جانب مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة يستهدف تطوير منظومة التحكيم، وهو حتى الآن ناجح بدرجة كبيرة في العديد من الملفات".

زيادة مستحقات الحكام

وزاد: "هناك بعض الحكام طلبوا زيادة مستحقاتهم المالية وسوف يتم النظر في مطالبهم خلال الفترة المقبلة، ومباراة نهائي مصر بين الأهلي والزمالك سوف يتم إداراتها بواسطة حكام مصريين، ونسعى لتطوير المنظومة ولدينا ثقة كبيرة في حكامنا لأننا نريد تواجدهم في كأس العالم المقبلة، والبطولات الكبرى، وإبعادهم عن المباريات المحلية القوية يؤثر فيهم، وأثق بدعم الأندية المحلية لحكامنا".

مقابل إقامة نهائي الكأس بالسعودية

وأكمل جمال علام: "بصرف النظر عن القيمة المالية التي سيحصل عليها اتحاد الكرة من إقامة نهائي كأس مصر في السعودية، هناك شريحة جماهيرية في الخليج سواء السعودية أو الإمارات تريد أيضًا الاستمتاع بالمباريات".

وأتم: "نخوض تجربة أول مرة بإقامة نهائي البطولة خارج القاهرة، وسواء الجماهير هنا أو في الخارج، نتمنى أن تخرج الصورة بشكل يليق بالناديين، وبسمعة الكرة المصرية".

رفض حازم وبركات تعيين حسام حسن

وأكد جمال علام: "غير صحيح ما يتردد حول رفض حازم إمام أو محمد بركات لتولي حسام حسن قيادة منتخب مصر، والثنائي تواصلا مع حسام وإبراهيم للمباركة لهما، وقد تواصلت بالأمس مع حازم وهو بالفعل (مريض) يعاني من دور برد شديد يمنعه من التواجد في اتحاد الكرة".

وواصل: "بركات سيتواجد في المؤتمر الصحفي، ونتمنى تعافي حازم إمام ليتواجد أيضا لأنه منذ عودته من كوت ديفوار وهو مريض، وتحدثت معه هاتفيًا ولم يكن قادرًا على التواجد في اتحاد الكرة".

استقالة حازم إمام

وحول حقيقة تقديم حازم إمام استقالته، علق قائلًا: "كان متأثرًا بالخروج من أمم إفريقيا، وقال لي إنه حزين لنتائج منتخب مصر خلال البطولة، ولم يوفق في مهمته، والأمر عائد للمجلس بالكامل، وهو قيمة كبيرة ورمز كبير، ونحن من نسيج الشعب المصري ونشعر بالحزن أيضًا".

وأتم: "نريد تطوير المدربين والحكام، وكانت التراخيص الخاصة بالمدربين موقوفة، واتفقنا مع الكاف على فتح الدورات وتيسير الأمور على المديريين الفنيين، وبعد تعيين مدير فني للاتحاد سوف يتم تسيير هذا الملف".