بايدن يستخدم سلطاته لتأجيل الترحيل القسري للفلسطينيين من أمريكا
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن قرر استخدام سلطاته التنفيذية من أجل حماية آلاف الفلسطينيين في أمريكا من الترحيل خلال 18 شهرًا المقبلة.
وقالت الصحيفة إن حوالي 6000 فلسطيني مؤهلون للحصول على التأجيل بموجب برنامج الهجرة المسمى "المغادرة القسرية المؤجلة".
وأضافت "نيويورك تايمز" أن بايدن استند في اتخاذ هذه الخطوة إلى الخطر الذي يتعرض له المدنيون في غزة.
وعلق البيت الأبيض لاحقًا على تلك الأنباء قائلًا إن بايدن وقع مذكرة يوجه فيها بتأجيل نقل بعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة.
وأضاف البيت الأبيض، في بيان له، إن بايدن وافق على تأجيل المغادرة القسرية لمدة 18 شهرًا لفلسطينيين موجودين حاليًا في بلاده.
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