أخبار الحوادث اليوم.. عاطل يقتل زوجته في الطالبية.. تفاصيل مقتل طفل على يد طالب جامعي.. إحالة بلاغ إفلاس أكبر شركة توزيع دوائي للنيابة الاقتصادية

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم، بإيداع المتهمة بقتل زوجها خنقًا بإحدى قرى مركز ههيا، بعد اكتشافه وجود علاقة آثمة مع آخر، بمستشفى الأمراض العقلية لبيان مدى سلامة قواها العقلية من عدمه وإيداع تقرير مفصل عن بيان عما إذا كانت مسئولة عن تصرفاتها من عدمه وقت ارتكابها الجريمة.

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تستضيف المملكة المغربية في مدينة طنجة، اعتبارا من صباح يوم الأربعاء 6 /12 /2023م، ولمدة يومين، المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي سيشارك فيه كبار المسئولين الأمنيين في مختلف الدول العربية فضلا عن ممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، مشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية، وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون، جهاز الشرطة الأوروبية، الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وجهت النيابة العامة بأكتوبر للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته في حادث مروري بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء محور حر موازى لطريق السويس فى المسافة من تقاطعه مع محور عدلي منصور حتى الطريق الدائرى الأوسطى مرورًا أعلى محور جوزيف تيتو.

أدلى التيك توكر كروان مشاكل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه مساء أمس، في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، أثناء اختبائه لدى أقاربه، بتهمة التحريض على الفسق والفجور بالاشتراك مع المتهمة إنجي حمادة المحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات، والمشتركة معه في نفس التهمة عقب ظهورهما في مقطع فيديو فاضح داخل شقة الأخيرة بمنطقة التجمع الأول.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على عاطل قتل زوجته طعنًا بسلاح أبيض لشكه في سلوكها داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية.



أحالت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، مساء اليوم طالب جامعي وصديقه إلى مفتي الديار المصرية لثبوت تورطهما في قتل طفل وسرقته بمدينة الصالحية الجديدة وحددت المحكمة جلسة ٢ يناير المقبل للنطق بالحكم.

أمر النائب العام محمد شوقي، بإحالة بلاغ عن جرائم تفالس بالتدليس والتقصير بعد قيد المحكمة الاقتصادية لطلب شهر إفلاس أكبر شركة توزيع دوائي لنيابة المحكمة الإقتصادية للتحقيق.

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا ممن فقدها.

طلب محامي حسين الشحات خلال التحقيق مع اللاعب في نيابة القاهرة الجديدة، استدعاء 4 لاعبين من لاعبي النادي الأهلي لسماع شهادتهم في واقعة اتهام حسين الشحات بسب وضرب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الموسم الماضي.





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