بعد إحالة أوراقهما للمفتي، تفاصيل مقتل طفل على يد طالب جامعي وصديقه بالشرقية

أحالت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، مساء اليوم طالب جامعي وصديقه إلى مفتي الديار المصرية لثبوت تورطهما في قتل طفل وسرقته بمدينة الصالحية الجديدة وحددت المحكمة جلسة ٢ يناير المقبل للنطق بالحكم.



تعود تفاصيل القضية للعام الحالي عندما قررت النيابة العامة بإحالة المتهمين "خالد. ج. م" طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة ومقيم مركز التل الكبير محافظة الاسماعيلية، وصديقه "بكار. ب.ب"، عاطل ومقيم مركز الحسينية محافظة الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامهما بقتل المجني عليه الطفل "محمد محمود سالم عبدالعال" وسرقة دراجته النارية (توك توك).



وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين قد قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك بأن اتفقا فيما بينهم على استدراج أحد سائقي الدراجات الآلية "توك توك" لقتله وسرقة دراجته الآلية وتربصوا له بمكان أيقنا سلفا قدومه إليه واستخدما لهذا الغرض (طوبة) واستدرجاه بزعم توصيلهم من مدينة الصالحية الجديدة إلى منطقة وادي الملاك بالتل الكبير بالدراجة الآلية قيادته حتى باغتاه بتطويق عنقه محاولين خنقه ثم كالا له عدة ضربات مستخدمين الطوبة المشار إليها التي استقرت برأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وسرقا الدراجه وهاتف المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

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