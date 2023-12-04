اعترافات صادمة لـ كروان مشاكل بعد القبض عليه

أدلى التيك توكر كروان مشاكل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه مساء أمس، في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، أثناء اختبائه لدى أقاربه، بتهمة التحريض على الفسق والفجور بالاشتراك مع المتهمة إنجي حمادة المحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات، والمشتركة معه في نفس التهمة عقب ظهورهما في مقطع فيديو فاضح داخل شقة الأخيرة بمنطقة التجمع الأول.

وجاء في اعترافات كروان مشاكل، إنكاره الزواج من المتهمة إنجي حمادة، وأن ما التقط فيديو المطبخ هي والدته، في أثناء تواجدها معه في شقة انجي حمادة، وأنه لم يتحصل من الفيديوهات التي تم نشرها عبر صفحته بموقع تيك توك سوى على 50 ألف جنيه فقط.

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وحول فيديو المطبخ مع إنجي حمادة أضاف كروان مشاكل في اعترافاته أن المتهمة انجي حمادة من احتالت عليه، لتحقيق الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لعدد المتابعين لكروان مشاكل، وأنه تحصل على أموال مقابل ظهوره معها في مقاطع الفيديو.

ورحلت الأجهزة الأمنية التيك توكر كروان مشاكل، بمأمورية أمنية خاصة من مديرية أمن سوهاج محل القبض عليه في أثناء اختبائه، إلى جهات التحقيق بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بالقاهرة، للتحقيق معه في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور بالاشتراك مع المتهمة انجي حمادة المحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات، والمشتركة معه في نفس التهمة عقب ظهورهما في مقطع فيديو فاضح داخل شقة الأخيرة بمنطقة التجمع الأول.

القبض على كروان مشاكل والمذيعة إنجي حمادة

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى سماح. ح الشهيرة بـ إنجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل.

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على إنجي حمادة التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة شاب يدعى كروان مشاكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.