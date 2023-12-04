محامي حسين الشحات يطلب شهادة 4 لاعبين في واقعة الاعتداء على الشيبي

طلب محامي حسين الشحات خلال التحقيق مع اللاعب في نيابة القاهرة الجديدة، استدعاء 4 لاعبين من لاعبي النادي الأهلي لسماع شهادتهم في واقعة اتهام حسين الشحات بسب وضرب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الموسم الماضي.

وطلب محامي حسين الشحات لاعب النادي الأهلي من النيابة العامة استدعاء اللاعبين محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة لاعبي النادي الأهلي لسماع شهادتهم في واقعة اللاعبين حسين الشحات ومحمد الشيبي.

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ومثل حسين الشحات، صانع ألعاب الفريق الأول للكرة القدم بالنادي الأهلي أمام النيابة، لحضور التحقيق في واقعة الاعتداء على اللاعب المغربي حسين الشيبي لاعب بيراميدز مؤخرًا،، حيث استمعت النيابة لأقوال حسين الشحات في الواقعة، وقررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وكان حسين الشحات قد تقدم باعتذار عما بدر منه من خلال بيان نشره عبر حسابه على X قال فيه: "بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها نتيجة استفزازات لم أتحملها وأنها لم تكن إلا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سُب أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيه الشيطان حينها وأنني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير".

وقال حسين الشحات في رسالته التي قدم فيها اعتذاره: "لن أبحث عن مبررات، ولكنى أجد نفسي مخطئًا وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبًا عنيفًا أبدًا، ولا أمتلك أي ضغينة لأحد بل نتنافس جميعا بشرف".

وتابع حسين الشحات اعتذاره فقال: "ولأن الاعتذار من شيم الرجال، فإنني أتقدم بالاعتذار للجميع، لإدارة الأهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الأهلي والكرة المصرية والمغربية أشقائنا والعربية جميعا عن ردة فعلي السيئة".

وأكد الشحات اعتذاره بسبب تصرفه فقال: "وأعتذر على ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي. وأريد أن أعبر عن احترامي لكل أشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري".



واستطرد قائلًا: "وأنني اتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وأنني أعدكم بأن أقدم الأفضل مع الفريق وألا يصدر أي شيء آخر يسوؤكم مني مرة أخرى".