بالأسماء، وزير الداخلية يأذن برد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا ممن فقدها.

وزارة الداخلية قـرار رقم 2311 لسنة 2023

وتضمن نص القرار، وزارة الداخلية قـرار رقم 2311 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر:

مادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الإثنى عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق ( أولهم مصطفى على محمد وآخرهم نسرين محمد الصغير محمود ).

Advertisements

أسماء طالبى رد الجنسية المصرية مسلسل الاســـــم جهة وتاريخ الميلاد:

1- مصطفى على محمد قنا 5/8/1985

2 - محمد إبراهيم قمحاوى الشرقية 30/9/2001

3 -محمد نبيل عبد الخالق الدقهلية 1/9/1987

4 -أحمد محمد السيد الإسكندرية 23/7/1984

5- أحمد السيد إبراهيم القاهرة 18/9/1990

6- هانى شوقى بشرى القاهرة 27/7/1975

7 -محمد مصطفى عبد المنعم القاهرة 5/5/1977

8 -محمود جاد الله محمود المنوفية 1/8/1983

9- هشام طارق محمود الإسماعيلية 1/4/1993

10 - مصطفى مجاهد سليمان القاهرة 3/10/1954

11 -معتز محمود محمد القاهرة 7/12/1977

12 -نسرين محمد الصغير محمود القاهرة 10/10/1977