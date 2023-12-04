الإثنين 04 ديسمبر 2023
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حوادث

غلق محور عدلي منصور لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحور الموازى لطريق السويس

غلق كلى لمحور عدلي
غلق كلى لمحور عدلي منصور، فيتو

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء محور حر موازى لطريق السويس فى المسافة من تقاطعه مع محور عدلى منصور حتى الطريق الدائرى الأوسطى مرورًا أعلى محور جوزيف تيتو.

وقال مصدر أمنى إن تنفيذ الأعمال يستلزم الغلق الكلى لمحور عدلى منصور بالوصلة من ميدان الحرفيين وحتى محطة مترو عدلى منصور، وتحويل الحركة المرورية تجاه طريق القاهرة الإسماعيلية على أن تكون الأعمال إعتبارًا من اليوم الموافق 4 الجارى الساعة 12 صباحًا "بعد منتصف الليل" حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 9 الجارى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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الإدارة العامة لمرور القاهرة الادارة العامة لمرور الاعمال الانشائية الدائري الاوسطي الطريق الدائري الأوسطي جوزيف تيتو طريق القاهرة الاسماعيلية طريق السويس

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