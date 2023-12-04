عاطل يقتل زوجته طعنًا بسلاح أبيض في الطالبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على عاطل قتل زوجته طعنًا بسلاح أبيض لشكه في سلوكها داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وكان قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور علي جثة ربة منزل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة ربة منزل بها اثار طعنات متفرقة، وتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها لشكه في سلوكها وعقب تقنين الإجراءات واستصدار اذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للازمة حيال الواقعة.

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