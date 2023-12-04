الإثنين 04 ديسمبر 2023
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حوادث

انعقاد المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب الأربعاء المقبل

انعقاد المؤتمر السابع
انعقاد المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب

 تستضيف المملكة المغربية في مدينة طنجة، اعتبارا من صباح يوم الأربعاء 6 /12 /2023م، ولمدة يومين، المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي سيشارك فيه كبار المسئولين الأمنيين في مختلف الدول العربية فضلا عن ممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، مشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية، وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون، جهاز الشرطة الأوروبية، الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. 

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وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال من بينها: استعمال التكنولوجيا الحديثة في الجرائم الإرهابية والجريمة المنظمة، آلية تنسيقية تشاركية بين البلدان العربية للتكفل بعلاج المصابين من رجال الشرطة، توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2023م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2023م، وسيستعرض المؤتمر بعض التجارب الأمنية المتميزة لبعض الدول الأعضاء.

وسيتم خلال المؤتمر عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

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الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الاتحاد الاوروبي الجريمة المنظمة الداخلية العرب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية المملكة المغربية

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