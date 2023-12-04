لبيان مدى سلامة قواها العقلية، إيداع المتهمة بقتل زوجها خنقًا بالشرقية بمستشفى الأمراض النفسية
قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم، بإيداع المتهمة بقتل زوجها خنقًا بإحدى قرى مركز ههيا، بعد اكتشافه وجود علاقة آثمة مع آخر، بمستشفى الأمراض العقلية لبيان مدى سلامة قواها العقلية من عدمه وإيداع تقرير مفصل عن بيان عما إذا كانت مسئولة عن تصرفاتها من عدمه وقت ارتكابها الجريمة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "ج. إ. ع" جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى ههيا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
وبالفحص تبين مقتل المجني عليه على يد زوجته ربة منزل 25 عاما، حيث تخلصت منه بطريق الخنق، وذلك بعدما اكتشف وجود علاقة آثمة بينها وبين أحد أقاربه.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها، وحبس المتهمة على ذمة التحقيقات ثم إحالتها لمحكمة الجنايات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.