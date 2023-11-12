أخبار الحوادث اليوم.. تفاصيل التحقيق مع أب خنق طفلتيه وخدر صديقه بالجيزة.. الأمن يكشف لغز اختفاء طفل بلبيس
نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
الداخلية تضبط 1863 مركبة متروكة و69264 مخالفة الملصق إلكتروني
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 1863 مركبة متروكة ومتهالكة، 69264 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني.
إجراء قرعة الحج فى مديرية أمن الدقهلية (صور)
شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء مروان حبيب مدير الأمن قرعة الفائزين بالحج لعام 2023 /2024 من داخل نادي الشرطة بالمنصورة.
تأجيل إعادة محاكمة متهم بقتل اللواء نبيل فراج لـ9 ديسمبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم عصام عبد المجيد دياب سيد وهو المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميا بقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة وذلك لجلسة 9 ديسمبر المقبل كطلب الدفاع عن المتهم بالاطلاع مع استمرار حبسه.
الداخلية تطلق مبادرة مع زهور المستقبل لتوزيع حقائب وعبوات غذائية على الطلبة
أطلقت وزارة الداخلية، مبادرة (كلنا واحد - مع زهور المستقبل) لتوزيع عدد من الحقائب المدرسية بمشتملاتها وعدد من العبوات الغذائية على أسر الطلبة من الفئات الأولى بالرعاية "الأسر الفقيرة، المرأة المعيلة، ذوي الإحتياجات الخاصة، دور رعاية الأيتام" على مستوى الجمهورية، تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.
النائب العام يجري زيارة إلى دولة المجر
أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، ووفد مرافق له، بناء على دعوة من Peter Polt النائب العام المجري، زيارة إلى العاصمة المجرية "بودابست"، وذلك في خلال الفترة من ٧ إلى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣، كأول زيارة خارجية له منذ توليه مهام منصبه.
تفاصيل التحقيق مع أب خنق طفلتيه وخدر صديقه لإلصاق التهمة به بالجيزة
باشرت نيابة الجيزة التحقيق في إقدام عاطل على إنهاء حياة طفلتيه خنقًا؛ بسبب خلافات أسرية مع زوجته مما تسبب في وفاة أحدهما وإصابة الأخرى بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.
إحالة طبيبين وفني تمريض إلى المحاكمة بتهمة الإهمال الطبي
أمرت النيابة الإدارية "بطهطا"، بإحالة اثنين من الأطباء من أخصائيي النساء والولادة، وفني تمريض إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية الإهمال الطبي ومخالفة التعليمات واللوائح المنظمة لإجراء العمليات الجراحية.
بالأسماء، 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على الجنسيات الأجنبية.
الأمن يكشف لغز اختفاء طفل بلبيس
كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية ملابسات تغيب طفل عن منزل أسرته بدائرة مركز شرطة بلبيس.
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