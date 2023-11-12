الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تفاصيل التحقيق مع اب خنق طفلتيه وخدر صديقه لإلصاق التهمة به بالجيزة

حبس المتهم بالقتل،
حبس المتهم بالقتل، فيتو

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في إقدام عاطل على إنهاء حياة طفلتيه خنقًا؛ بسبب خلافات أسرية مع زوجته مما تسبب في وفاة أحدهما وإصابة الأخرى بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

 

وكشفت التحقيقات أن عاطل خنق طفلتيه ولقيت أحدهما مصرعها وأصيبت الأخرى باختناق، وتم نقلها للمستشفى، وذلك بسبب خلافات مع زوجته.

 

وافادت التحقيقات بأن المتهم اتصل بصديقه وقام بتخديره ووضعه بجوار الطفلتين لإلصاق التهمة به، وفر هاربا.

Advertisements

 

وأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

العثور على جثة طفلة وبجوارها شقيقتها تصارع الموت

 

وكانت البداية عندما تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طفلة وبجوارها شقيقتها تصارع الموت ووجود أحد الأشخاص مخدرا داخل شقة بشارع حمد ياسين من شارع الملك فيصل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة طفلة عام ونصف، كما تبين إصابة شقيقتها بحالة إعياء نتيجة تعدي جري نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج كما تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما عثر على أحد الأشخاص مخدرا وبمناقشته أفاد بتلقيه اتصالا من والد الطفلتين المجني عليهما للحضور وفور دخوله إلي الشقة قام والد الطفلتين بتخديره ولاذ بالفرار لإلصاق الجريمة به.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أمن الجيزة نيابة الجيزة قسم شرطة الأهرام

مواد متعلقة

استمرار حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في منشأة القناطر

حبس سائق قتل صاحب كشك بأكتوبر

الأكثر قراءة

المسابقات تستعد لإصدار عقوبة ضد جماهير الأهلي

بيان عاجل للحكومة بشأن ظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور

الأنونيموس يعلنون الحرب على إسرائيل، ويهددون نتنياهو بكشف جواسيسه في العالم (فيديو)

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

انقسام حاد في حكومة الاحتلال، وزير الحرب وزعيم المعارضة يهربون من مصافحة نتنياهو (فيديو)

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

سقوط أمطار غزيرة بالمنوفية والمحافظ يوجه برفع درجة الاستعداد (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المصارع الممثل في الطريق إلى البيت الأبيض، الشعب يريد "ذا روك"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

أسعار السكر مساء اليوم الأحد 12-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12-11-2023 في بداية التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

‏أعراض جرثومة المعدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حضن الأم في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

ما حكم التسمي باسم "حكيم"؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية