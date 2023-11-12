بالأسماء، 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على الجنسيات الأجنبية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 2116 لسنة 2023

وتضمن نص قرار وزارة الداخلية قـرار رقم 2116 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم أحمد على أحمد محمد أحمد - وآخرهم ا أحمد حافظ أحمد إسماعيل) بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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أسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية

1 / أحمد على أحمد محمد أحمد الشرقية 1/10/1983 الألمانية 2 / هانى عيد الششتاوى إبراهيم القاهرة 21/4/1988 « 3 / مصطفى أحمد حسن مصطفى السقا القاهرة 3/1/1989 « 4 / عمر محمد أبو زيد النحراوى الغربية 13/11/1982 « 5 / أحمد مسعد إبراهيم محمود القاضى القليوبية 9/4/1986 « 6 / أحمد عادل أنور صالح الإسكندرية 18/3/1978 « 7 / مينا إبراهيم يوسف مسعود المنيا 1/1/1995.

« 8 / إيمان خالد يوسف محمد برغوت البحيرة 27/9/1997 « 9 / آلاء إبراهيم على محمد خليل القاهرة 24/11/1981 « 10 / هبة محمد نجم محمد على الشرقية 17/12/1980 النمساوية 11 / تسنيم فايز محمد عبده النمسا 13/3/1997 « 12 / أمانى محمد عبد السلام هديب كفر الشيخ 14/9/1986 « 13 / نورهان محمد محمد الموافى عبد العال الدقهلية 5/11/1996.

« 14 / أحمد محمد جبالى حسين الفيوم 27/5/1962 « 15 / أيمن عبد الحميد محمد محمد عويس السعودية 9/3/1992 « 16 / بيشوى رفعت نان عبد المسيح الإسكندرية 1/2/1983 « 17 / وحيد أسامة القاسمى محمود أحمد الشرقية 14/4/1985 « 18 / محمد عاطف محمد الفولى القاهرة 7/4/1975 الهولندية 19 / محمود محمد محمود يوسف رمضان الغربية 14/10/1991 « 20 / محمد أحمد صلاح الدين محمود يوسف أمريكا 19/1/2000 الأمريكية 21 / أحمد حافظ أحمد إسماعيل المنوفية 11/9/2002 الإيطالية.