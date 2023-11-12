الأمن يكشف لغز اختفاء طفل بلبيس

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية ملابسات تغيب طفل عن منزل أسرته بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وتابعت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب (طفل، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية).

وبالفحص تبين أنه تلقى مركز شرطة بلبيس بالشرقية بلاغا من أحد الأشخاص بتغيب (نجله) عقب خروجه من المنزل لخلافات أسرية وفى وقت لاحق حضر المُبلغ وبرفقته نجله المُتغيب وقرر بعودته للمنزل وأنه كان متواجدا خلال فترة غيابه للعمل بإحدى المحلات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements