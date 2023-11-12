أطلقت وزارة الداخلية، مبادرة (كلنا واحد - مع زهور المستقبل) لتوزيع عدد من الحقائب المدرسية بمشتملاتها وعدد من العبوات الغذائية على أسر الطلبة من الفئات الأولى بالرعاية "الأسر الفقيرة، المرأة المعيلة، ذوي الإحتياجات الخاصة، دور رعاية الأيتام" على مستوى الجمهورية، تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

الداخلية تطلق مبادرة "مع زهور المستقبل" لتوزيع حقائب وعبوات غذائية على الطلبة



الداخلية تطلق مبادرة "مع زهور المستقبل" لتوزيع حقائب وعبوات غذائية على الطلبة



الداخلية تطلق مبادرة "مع زهور المستقبل" لتوزيع حقائب وعبوات غذائية على الطلبة



وقام قطاع حقوق الإنسان تنسيقًا والجهات المعنية بإيفاد قافلة لتوزيع عدد من المساعدات العينية (4250 حقيبة مدرسية - 3000 عبوة غذائية) على الطلبة وأسرهم من الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة القاهرة.

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يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك في إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية وتأكيدًا على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمني الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.