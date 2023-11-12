الأحد 12 نوفمبر 2023
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حوادث

الداخلية تضبط 1863 مركبة متروكة و69264 مخالفة الملصق إلكتروني

الأجهزة الأمنية،
الأجهزة الأمنية، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 1863 مركبة متروكة ومتهالكة، 69264 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني.

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كما قامت الاجهزة الأمنية خلال الفترة من 16/9/2023 حتى 15/10/2023؛ باستبدال (671) لوحة قديمة، وإصدار 104035 ملصق إلكتروني لمختلف المركبات، وتحرير 147685 محضر تبديد للمركبات مُنتهية التراخيص.

تركيب الملصق الإلكتروني

وكانت وزارة الداخلية أهابت بمالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث جرى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتبارًا من 18 /9 /2021.

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وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

كما تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

 إتلاف الملصق الإلكتروني 

وقال مصدر أمني، إنه في حالة تلف الملصق الإلكتروني نتيجة لإصابته بالخدش أو كسر الزجاج المثبت عليه في السيارة، يجب على مالك السيارة التوجه إلى وحدة المرور التابع لها بعنوان محل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي لسداد قيمة رسوم بدل فاقد الملصق الإلكتروني.

وأضاف المصدر، أنه عقب سداد الرسوم بدل فاقد للملصق الإلكتروني، يتم تثبيته على السيارة مرة أخرى، حتى لا يتعرض السائق للمخالفة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

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الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملصق الكتروني عدم تركيب ملصق إلكترونى

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