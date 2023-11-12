النائب العام يجري زيارة إلى دولة المجر

أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، ووفد مرافق له، بناء على دعوة من Peter Polt النائب العام المجري، زيارة إلى العاصمة المجرية "بودابست"، وذلك في خلال الفترة من ٧ إلى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣، كأول زيارة خارجية له منذ توليه مهام منصبه.

وحيث النائب العام بكل من النائب العام المجري، وTamás SULYOK رئيس المحكمة الدستورية المجرية، وKatalin Böszörményiné Kovács نائبة رئيس المحكمة العليا المجرية، وRobert Repassy نائب وزير العدل، وPal Furcht رئيس مكتب النيابة المركزية للتحقيق وCsaba Hende نائب رئيس البرلمان المجري.



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وتم خلال تلك المقابلات التأكيد على ضرورة مواصلة السعي لتعزيز العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر والمجر، كما تم استعراض الأنظمة المطبقة في البلدين، المتعلقة بالقضاء وعمل المحاكم والنيابة العامة، وتم بحث سبل تكثيف التعاون القائم بين النيابة العامة في البلدين وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون فيما بين مكتبيْ النائب العام في البلدين.