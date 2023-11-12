الأحد 12 نوفمبر 2023
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حوادث

إجراء قرعة الحج فى مديرية أمن الدقهلية (صور)

قرعة الحج في الدقهلية،
قرعة الحج في الدقهلية، فيتو

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء مروان حبيب مدير الأمن  قرعة الفائزين بالحج لعام 2023 /2024  من داخل نادي الشرطة بالمنصورة.

قرعة الحج

وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين المتقدمين لقرعة الحج من خلال وزارة الداخلية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذا الشأن.

حيث شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء مروان حبيب اليوم الاحد قرعة الفائزين بالحج لعام 2023 / 2024 والتي نظمتها مديرية أمن الدقهلية بنادي الشرطة بالمنصورة.

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جاء ذلك بحضور اللواء حمدي سيف مفتش وزارة الداخلية بمديرية أمن الدقهلية، واللواء أحمد    رئيس فرع الأمن العام بمديرية أمن الدقهلية، واللواء عصام رضوان مساعد مدير أمن الدقهلية، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

وقدم "مختار" التهنئة القلبية للفائزين بقرعة الحج لهذا العام، وتمنى حظا سعيدا لغير الفائزين في العام المقبل، وطالب الجميع الدعاء لمصر برفع البلاء والوباء عنها وأن يحفظ الله مصر وشعبها.

وأشار " المحافظ " الي أن وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة تسعى لتقديم خدمات إنسانية عالية المستوى للمواطنين، ومن بينها قرعة الحج الذي يعد احتفالًا سنويًا في الأراضي المقدسة.

ومن جانبه أكد " مدير أمن الدقهلية" أن وزارة الداخلية تقدم كل التسهيلات الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، وأنها تقوم بكافة الإجراءات التي تضمن أداء فريضة الحج بسهولة ويسر، وقدم التهنئة للمواطنين الذين تم اختيارهم لأداء الفريضة بالقرعة العلنية.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد المتقدمين لقرعة الحجاج لهذا العام 2024 من مختلف مراكز ومدن المحافظة، بلغ 3,907 متقدما،

وإجمالي تأشيرات مديرية الأمن 1029 تأشيرة، وعدد تأشيرات كبار السن 3% بإجمالي 31 تأشيرة، ويتم إجراء القرعة لعدد 998 مواطن، ونسبة الاحتياط 50 % 515 مواطن.

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