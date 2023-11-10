أخبار مصر: صحيفة تكشف عن خطوة قد يتخذها السيسي ضد إسرائيل، ليلة دامية على مستشفيات غزة، موقف ماتزاري من تدريب الزمالك

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

صحيفة عبرية تكشف المسكوت عنه بين مصر وإسرائيل، وتحذر من خطوة يتخذها السيسي

كشفت صحيفة عبرية، اليوم، موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض بشكل قاطع لتهجير سكان غزة إلى سيناء، رغم الضغوطات التي يتعرض لها طيلة الأسابيع الماضية.

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نتنياهو: وقف إطلاق النار يعني الاستسلام ولم أتفق مع الإدارة الأمريكية على كل شيء

نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القول إن القتال ضد حركة حماس في غزة سيستمر وإن كان سيشمل مرورًا آمنًا للمدنيين بعيدًا عن مواقع القتال، معتبرًا أن وقف إطلاق النار سيكون استسلامًا للحركة.

لحظات رعب عاشتها الطواقم الطبية داخل "حزام ناري" إسرائيلي بمحيط مستشفى العودة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظات مرعبة من داخل "حزام ناري" شنته الطائرات الحربية الإسرائيلية بمحيط مستشفى العودة في تل الزعتر شمالي شرق قطاع غزة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

جحيم فوق رؤوس النازحين، قصف إسرائيلي يطال محيط عدد من المستشفيات في غزة (فيديو)

أفادت مصادر طبية تابعة لحركة "حماس"، فجر الجمعة، بتعرض عدد من المستشفيات في قطاع غزة لقصف إسرائيلي.

مساعد والتر ماتزاري: المدرب تابع الزمالك أمام بيراميدز وهذا موقفه من تدريب الأبيض

كشف أنتونيو فينكو المتحدث الإعلامي لـ"والتر ماتزاري" المدير الفني الإيطالي المرشح لتدريب الزمالك خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي تمت إقالته من منصبه عقب خسارة الأبيض أمام زد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز 2023 – 2024 "دوري نايل"، حقيقة اقتراب المدرب من القلعة البيضاء.

الصحة الفلسطينية: تلقينا 2650 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 1400 طفل

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الوزارة تلقت ما يزيد عن 2650 بلاغًا عن مفقودين تحت الأنقاض منهم أكثر من 1400 طفل ما زالوا تحت الأنقاض منذ بدء العدوان الإسرائيلي لم تستطع الطواقم الوصول إليهم بسبب الاستهداف المؤكد وعدم توفر الإمكانيات اللازمة لرفع الأنقاض.

ماجدة خير الله تفتح النار على النجوم المشاركين في حفل روائع بليغ حمدي بموسم الرياض

احتضن مسرح "أبو بكر سالم" في بوليفارد رياض سيتي حفل "روائع بليغ حمدي"، بمناسبة مرور 30 عامًا على رحيل الموسيقار المتميز، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض لعام 2023، بمشاركة كل من أنغام، نانسي عجرم، صابر الرباعي، أصالة، ماجد المهندس ومي فاروق.

اليوم، قطع المياه عن عدد من المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق "كمبرة - كفر حكيم" وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق ١٠/ ١١ /٢٠٢٣ حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ١١ / ١١ /٢٠٢٣ لمدة 8 ساعات.

اليوم، انطلاق أول مؤتمر انتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة

قرر المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد تخصيص مؤتمره الانتخابي الأول الذي يعقد بالدقهلية اليوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر لنصرة غزة.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه في معارك شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مقتل ضابط برتبة ملازم أول في معارك شمال قطاع غزة.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يستبعد رفع أسعار الفائدة مجددًا

أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إمكان رفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر، في إطار الجهد لخفض التضخم وإعادته إلى معدله السابق البالغ 2 في المئة.

اتحاد الكرة يعلق على اختيار فيتوريا لـ فتوح وصبحي بقائمة منتخب مصر

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يفكر بشكل جيد، ويستمع جيدًا لأعضاء الجهاز المعاون ويتخذ قراراته بعد دراسة جيدة، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي هو صاحب الرأي الأول والأخير، واتحاد الكرة لا يتدخل مطلقًا في عمله.

بلجيكا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على المتطرفين الإسرائيليين

طالب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الخميس، الاتحاد الأوروبي بدراسة منع الإسرائيليين المتطرفين الذين يدعون إلى العنف ضد الفلسطينيين من زيارة أوروبا.

هدى رمزي، قصة حلم شقراء السينما الذي تبخر على يد نجلاء فتحي، وحكاية 6 أزواج في حياتها

هدى رمزي، ممثلة مصرية صاحبة عيون زرقاء وشعر أصفر، من عائلة فنية شهيرة، فوالدها المنتج حسن رمزي وشقيقها محمد حسن رمزي وابن شقيقها الفنان شريف رمزي، صاحبة جمال هادئ من أشهر فنانات جيلها تخرجت في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون حيث كانت تتمنى العمل مذيعة لكن المصادفة أخذتها إلى التمثيل، ولدت في مثل هذا اليوم 10 نوفمبر عام 1958.

توقعات بانخفاض معدل التضخم لشهر أكتوبر وخبير اقتصادي يشكك ويكشف تبريراته

أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أن التضخم يعني مستوى التغيير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم، تغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

متحدث الزمالك: لدينا كوادر في العديد من المناصب بالدولة ولن ننخدع مرة أخرى في الصفقات

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريق الكشافة الذى تم إنشائه من خلال أحمد سليمان سيكون مهمته كل الأمور الفنية التى تخص كرة القدم داخل القلعة البيضاء.

بعد مماطلة إسرائيل، إجلاء الدفعة الأولى من الروس عن قطاع غزة اليوم الجمعة

أفاد موقع Rafah Online الإخباري بأن أول دفعة من 85 مواطنا روسيّا مقيمين في قطاع غزة سيغادرون القطاع اليوم الجمعة عبر معبر رفح.

بعد انفصالها عن الفنان ياسر فرج، من هي المذيعة هبة الهواري

انفصل الفنان ياسر فرج، في هدوء تام عن مذيعة الراديو هبة الهواري، بعد زواج استمر ما يقرب من عام و8 أشهر.

كيد نسائهم عابر للقارات، إسرائيليتان تهينان وتستفزان عائلة فلسطينية في جنوب أفريقيا (فيديو)

من حرب الطائرات والصواريخ لحرب كيد النسا، هذا ماوصلت إليه الحرب المحتدمة بين إسرائيل وحركة حماس والتي اندلعت شرارتها بعد عملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر الماضي، حيث ازدادت جرائم الكراهية والتصرفات العنصرية في مختلف دول العالم، وضعت تلك الحرب المجتمعات اليهودية والفلسطينية المسلمة بحالة توتر وخوف.

متحدث الزمالك: لا أؤمن بالسحر في كرة القدم وهذا ما نفعله في الشرط الجزائي لـ أوسوريو

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أن طريقة لعب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، كانت سببًا في رحيله عن القلعة البيضاء.

بضربة سودانية، اختراق برنامج "تشات جي بي تي" لتحيزه لإسرائيل

تعرض برنامج "تشات جي بي تي" الذي طورته شركة "أوبن إيه آي"، لاختراق بسبب تحيزه لإسرائيل ضد فلسطين، وفق إعلان المخترقين.