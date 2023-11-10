الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يعلق على اختيار فيتوريا لـ فتوح وصبحي بقائمة منتخب مصر

فتوح وصبحي، فيتو
فتوح وصبحي، فيتو

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يفكر بشكل جيد، ويستمع جيدًا لأعضاء الجهاز المعاون ويتخذ قراراته بعد دراسة جيدة، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي هو صاحب الرأي الأول والأخير، واتحاد الكرة لا يتدخل مطلقًا في عمله.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر شاشة قناة etc: "فيتوريا شخص متزن ومستمع جيد وقراراته سليمة، وهو يعمل جيدًا للمستقبل وعقده مستمر لسنوات، وأعضاء اتحاد الكرة لا يعرفون أي شيء عن قراراته واختياراته، ولم يتدخل معه أحد في اختياره لـ فتوح ومحمد صبحي ثنائي فريق الزمالك".

Advertisements

وأضاف: "كنت موجودًا مع حازم إمام في الإمارات، ولا أحد يتدخل مطلقًا في اختيارات فيتوريا، وأي شيء يطلبه المدرب يكون من خلال المشرف على منتخب مصر، وحازم إمام يتعامل جيدًا في الملف ويتعامل بشكل مميز مع المدير الفني".

وأكمل: "هناك أندية تتخذ مواقف مع لاعبين، ومن ثم قد يعود اللاعب ويعتذر ويتم إنهاء أزمته، روي فيتوريا يبحث عن مصلحة منتخب مصر بصرف النظر عن أزمات أي لاعب مع ناديه، والمدرب يقوم بتحضير عمله جيدًا، ومنذ رحلة الإمارات فهو لديه قوام أساسي من أجل تصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا".

 

اتحاد الكرة

وزاد: "ليس من حق اتحاد الكرة التدخل في عمل مجالس إدارات الأندية، ومن حق كل نادٍ مناقشة أموره بعيدًا عن الاتحاد، والعلاقة جيدة مع كل الأندية، وأي خطاب من الزمالك سيتم الرد عليه حال وصوله رسميًّا".

وواصل: "منذ أول يوم جاء فيتوريا إلى مصر، هو المسؤول الأول والأخير عن منتخب مصر".

وأشار إلى أن التعامل مع الأندية يكون بشكل رسمي، وتم اتخاذ قرار باستبعاد الزمالك من بطولة كأس سوبر الأبطال في الإمارات، وحال مخاطبة اتحاد كرة القدم فيتم مناقشته داخل مجلس الإدارة ويتم الرد عليه، ولا يوجد أي جديد في هذا الملف حاليًّا.

 

ممدوح عيد

وحول تجاوز ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز في حق الحكم أحمد الغندور، قال عامر حسين: "كرة القدم هناك انفعالات كثيرة، وهناك عقوبات أيضًا، واتحاد الكرة قرر تحويل عيد إلى لجنة الانضباط بعد تصريحاته عن التحكيم، ولا أحد يتدخل في عمل اللجنة وهي صاحبة الحق في إصدار العقوبات ضده".

وأضاف: "من واجبنا حماية حكام الكرة المصرية، وأن نجلب لهم حقوقهم كاملة، خصوصًا في وجود فيتور بيريرا المسؤول عن الحكام، ونعلم أن هناك سلبيات في وجود التصنيف الجديد لكن هناك تجربة جديدة لها أيضًا إيجابيات، وهناك حكام شباب تم تصعيدهم سيكونون مستقبل التحكيم المصري".

وأتم: "مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر ستكون يوم 13 مارس 2024، وهو الموعد الأنسب للفريقين، واتحاد الكرة المسؤول بالطبع عن تنظيم المباراة، والكلام ما زال باكرًا عن الحضور الجماهيري، ونتمنى امتلاء المدرجات خصوصًا في ظل العلاقة الجيدة بين الناديين حاليًّا، وهو ما يشجع الجهات المعنية بزيادة الأعداد الجماهيرية".

محمد صلاح: فيتوريا فتح الباب أمام تمرد لاعبين آخرين

حسن مصطفى: فيتوريا يبحث عن مصلحته الفنية في ضم صبحي وفتوح

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

عامر حسين اتحاد الكرة فيتوريا ممدوح عيد بيراميدز أحمد الغندور

مواد متعلقة

محمد صلاح: فيتوريا فتح الباب أمام تمرد لاعبين آخرين

حسن مصطفى: فيتوريا يبحث عن مصلحته الفنية في ضم صبحي وفتوح

الأهلي وبيراميدز يسيطران علي اختيارات فيتوريا بقائمة منتخب مصر (انفوجراف)

عامر حسين ينتقد بطولة الدوري الإفريقي: أرهقت اللاعبين وغير مفيدة فنيا

الأكثر قراءة

أحمد سليمان يجتمع بـ أيمن الرمادي في مطعم شهير بالشيخ زايد

بعملية في غاية الدقة، حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين بالصواريخ (فيديو)

إيران تنفذ تهديدها وتعلن توسيع دائرة الحرب ضد إسرائيل

خبير اقتصادي: تخفيض فيتش للتصنيف الائتماني لمصر يؤدي لـ 3 تداعيات خطيرة

لا يستطيع ارتداء القميص بمفرده.. الرئيس الأمريكي يتعرض لموقف محرج (فيديو)

ليلة القبض على الطنطاوي

اتحاد الكرة يعلق على اختيار فيتوريا لـ فتوح وصبحي بقائمة منتخب مصر

ربيع ياسين: لا أوافق على ضم فتوح وصبحي لمنتخب مصر لهذه الأسباب

Advertisements

منوعات

المزيد

رئاسة قمة المناخ COP28 تمنع البلاستيك أحادي الاستخدام في موقع المؤتمر

بـ 55 عملا فنيا، "فنون جميلة أسيوط" تنظم معرضًا بعنوان "افتراضات جدارية"

دروجبا يشارك في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالقاهرة (فيديو وصور)

إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول المخطوف

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الخميس 9-11-2023

بالأسعار، طرح أراضي تجاري إداري ترفيهي بالتخصيص الفوري

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

خالد الجندي: وزير الأوقاف والمفتي يدعمان المواقف الوطنية لشيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

تعرف على الحكمة من دعاء القنوت.. وأفضل الأدعية الواردة عن الرسول

المزيد
الجريدة الرسمية