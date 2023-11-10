ماجدة خير الله تفتح النار على النجوم المشاركين في حفل روائع بليغ حمدي بموسم الرياض

احتضن مسرح "أبو بكر سالم" في بوليفارد رياض سيتي حفل "روائع بليغ حمدي"، بمناسبة مرور 30 عامًا على رحيل الموسيقار المتميز، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض لعام 2023، بمشاركة كل من أنغام، نانسي عجرم، صابر الرباعي، أصالة، ماجد المهندس ومي فاروق.

ووجهت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله هجومًا على أداء جميع النجوم المشاركين، وكانت البداية مع أصالة التي افتتحت الحفل الذي قالت عن أدائها: فرق كبير بين سلاسة أداء صباح لأغنية زي العسل، وأداء أصالة، الأصل أفضل كثيرًا، الأغنيه من ألحان بليغ حمدي.

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وتابعت: ما قلنا ميت مرة ما حدش يغني أغاني عبد الحليم لأنها بتكشف وتكسف اللي يغنيها، أصالة بتهنج وتعافر في أغنيه زي الهوا.

كما وجهت رسالة للمطرب صابر الرباعي عبر حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”: والله مش تحيز ولا شوفونية، بس “موعود” بصوت عبد الحليم مختلفة وفرق السما والأرض بينه وبين صابر الرباعي وفيه كمان الحضور والكاريزما المفقوده تمام مع صابر.

واختتمت بالإشارة إلى أفضل النجوم أداءً في حفل روائع بليغ وقالت: مي فاروق أفضل من غنت حتى الآن في حفل الاحتفاء بموسيقي بليغ حمدي، صوت وحضور وأداء وحفاظ على اللحن بدون نشاز، لرائعة ألف ليلة لأم كلثوم وبليغ.

وفي وقت سابق كانت الناقدة ماجدة خير الله علقت على حفل روائع الموسيقار الراحل محمد الموجي والذي أُقيم مؤخرًا بالسعودية بمشاركة 8 نجوم ونجمات من مختلف الدول العربية.

وكتبت خير الله عبر حسابها الشخصي بـ فيس بوك: اجتهد صابر الرباعي في أداء أغنيتي جبار، ويا مالكا قلبي، وهما من ألحان الموجي وهو ما يدفعنا للترحم على العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، وبكل تواضع ولا مانع من بعض الشيفونية، اللي يقول لك صوت عبد الحليم كان متواضع بدون أي تردد أو خجل أديله على قفاه، وخليه يسمع الرباعي وهو بيعافر في اللحن وقارنه بصوت وأداء".

وأضافت: "عبد الحليم اللي كان بينتع الأغنية بكل سلاسة وبساطة رغم صعوبتها والتحديات التي وضعها الموجي في اللحن لتدرك قيمة الموجي وقيمة عبد الحليم، حفل الاحتفاء بألحان الموسيقار المصري الراحل محمد الموجي، التي تقام على مسرح أبو بكر سالم بالرياض يشهد بروعة التنظيم والفخامة وإدراك قيمة الفن وتأثيره الخالد على الشعوب.

وأردفت: يا أستاذ صابر!! إيه اللي وداك ناحية أغنية قارئة الفنجان؟ دي ليفل الوحش، معلش بلاش تحرج نفسك أكتر من كده، سيب نمرة تليفونك وحنبقى نبعت لك.