بلجيكا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على المتطرفين الإسرائيليين

طالب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الخميس، الاتحاد الأوروبي بدراسة منع الإسرائيليين المتطرفين الذين يدعون إلى العنف ضد الفلسطينيين من زيارة أوروبا.

وأشار رئيس الوزراء الليبرالي إلى العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلًا إن عدم اتخاذ إجراءات ضد أمثال هؤلاء "المتطرفين العنيفين" أمر "غير مقبول".

وقال دي كرو أمام البرلمان البلجيكي "يجب على بلادنا ضمان منع أولئك الذين يرتكبون جرائم خطيرة، على سبيل المثال أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية، من دخول بلادنا ودول الاتحاد الأوروبي".

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وأشار دي كرو إلى إمكان فرض عقوبات على أفراد، بما في ذلك "وزير يدعو إلى استخدام الأسلحة النووية ضد شعب لا يستطيع فعل أي شيء ويعيش اليوم في ظروف مروعة".



وبعد أكثر من شهر من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ما زال مئات آلاف المدنيين عالقين في وضع إنساني كارثي في شمال القطاع، بحسب الأمم المتحدة. وقتل 10812 فلسطينيا بينهم 4412 طفلا، حسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس الخميس.

ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين الحرب بين إسرائيل وحماس.