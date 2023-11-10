هدى رمزي، قصة حلم شقراء السينما الذي تبخر على يد نجلاء فتحي، وحكاية 5 أزواج في حياتها

هدى رمزي، ممثلة مصرية صاحبة عيون زرقاء وشعر أصفر، من عائلة فنية شهيرة، فوالدها المنتج حسن رمزي وشقيقها محمد حسن رمزي وابن شقيقها الفنان شريف رمزي، صاحبة جمال هادئ من أشهر فنانات جيلها تخرجت في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون حيث كانت تتمنى العمل مذيعة لكن المصادفة أخذتها إلى التمثيل، ولدت في مثل هذا اليوم 10 نوفمبر عام 1958.



بدأت هدى رمزي العمل الفني في منتصف سبعينيات القرن العشرين، حيث كان والدها المنتج حسن رمزى يحضر لفيلم "الرداء الأبيض"، للنجمة الجميلة نجلاء فتحي وبعد اعتذار الممثلة بوسي عن تجسيد دور ابنة البطلة، طلبت نجلاء من المنتج إشراك ابنته وقالت له: "هدى بنت حلوة وملونة وهتنفع في الدور"، فتركت حلم العمل مذيعة واتجهت إلى التمثيل.

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أحلام الفتى الطائر مع الزعيم

قدمت هدى رمزي 28 فيلمًا ومسلسلًا منها أفلام: مع سبق الإصرار، المليونيرة الحافية، جري الوحوش، بئر الخيانة، حنفي الأبهة، عصر الذئاب، امرأتان، اغتصاب، الرداء الأبيض، العبقري والحب. وترى هدى رمزي أن فيلم "جري الوحوش" مع نور الشريف وحسين فهمي ومحمود عبد العزيز هو العمل الأقرب إلى قلبها لأنها حققت الشهرة منه، أما في التلفزيون فقدمت مسلسلات: الحب وأشياء أخرى، أحلام الفتى الطائر، بلاغ للنائب العام، الزوجة تعرف أكثر، النساء تعترفن سرًّا، بنت الأيام، السمان والخريف، علي الزئبق، محمد رسول الله الجزء الثالث، مسلسل عمرو بن العاص وغيرها.

اعتزال وخلع الحجاب

اعتزلت الفنانة الجميلة هدى رمزى التمثيل وارتدت الحجاب في منتصف تسعينيات القرن العشرين، إلا أنها بعد عامين من الاعتزال والحجاب ظهرت من دون الحجاب رغم عدم عودتها إلى التمثيل، وردًّا على إسناد اعتزالها إلى الشيخ الشعراوي أكدت هدى رمزي أنها لم تلتقِه قطُّ ولم تتعرف عليه.

الفنانة المعتزلة هدى رمزي

وعن السر الحقيقي لاعتزالها تقول هدى رمزي: "فجأة وجدت نفسي أرغب في ارتداء الحجاب، وكان وقتها من الصعب أن أعمل وأنا محجبة، فقررت الاعتزال نهائيًّا وعندما خلعت الحجاب فضلت الاستمرار في الابتعاد، إلا أنها بين الحين والأخر تعلن رغبتها في العودة إلى التمثيل.

أكره المبالغة في طريقة اللبس

في أحد حواراتها التليفزيونية تعلن هدى رمزي رأيها في ممثلات هذه الأيام فتقول:

أنا كنت ست حلوة وأصغر سنًّا وشكلي كويس ما حاولتش أظهر مفاتن جسمي وكنت ببقى على طبيعتي وجيلي والجيل اللي كان قبلي كانوا على طبيعتهم، دلوقتِ العريان بزيادة ومش حابة الأوفر أوي في طريقة اللبس والتعامل مع اللبس في السينما والدراما دلوقتِ.



أما عن سبب ابتعادها عن التمثيل والأضواء منذ أكثر من ثلاثين عامًا قالت هدى رمزي: لا الحجاب ولا الفن ولا التمثيل، ولا يوجد شيخ نصحني وقال لي، إنما هو الموضوع شخصي وهداية من الله، والعلاقة الدينية بين العبد وربه وهو يهدي من يشاء، وأنا لم أتحجب ولكن احتشمت، لأن الحجاب له مقاييس معينة وأنا لم أصل إليها لكني أصبحت محتشمة.

هدى رمزي

وأضافت هدى رمزي: وأنا زعلانة جدًّا إن مصر كان الفن فيها له الريادة في الوطن العربي والشرق الأوسط واليوم سبقتنا سوريا ولبنان وتركيا والهند، والفن أصبح تجارة أكثر منه فنًّا، عندنا فنانين عظماء بس مفيش نجوم وأنا مفتقدة جدًّا الحياة اللي كنت عايشاها، أنا ببكي على الحياة الفنية في مصر، كان الجو زمان حلو وفيه احترام ومنافسة شريفة، جيلي وحشني ونفسي حالة الحب اللي كنا عايشينها ترجع تاني.

خمسة أزواج ولاعب أهلاوي

تزوجت الفنانة هدى رمزي في بداية مشوارها ممثلًا شابًّا غير مشهور اسمه خالد، وبعد الانفصال تزوجت رجل الأعمال طه غانم الذي طلقها بعد مشكلات طويلة، وأنجبت منه ابنها محمد، ثم تزوجت المحامي سمير عيسى، وآخر يدعى محمد عيسى، ثم تزوجت رجل الأعمال مصطفى البليدي بعد قصة حب وكانت شبكته لها من الألماس تقدر بمليون جنيه مع سيارة مرسيدس، لكنه انفصل عنها ليتزوج ميرفت أمين، وكان آخر زواجها لاعب الكرة الأهلاوي شريف عبد المنعم.