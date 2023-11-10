الجمعة 10 نوفمبر 2023
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سياسة

اليوم، انطلاق أول مؤتمر انتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، فيتو

حزب الوفد، قرر المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد تخصيص مؤتمره الانتخابي الأول الذي يعقد بالدقهلية اليوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر لنصرة غزة.

 

العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأكد أن المؤتمر يتزامن مع القمة العربية الطارئة التي تعقد في اليوم التالي بالرياض، وأعلن الدكتور عبدالسند يمامة أن خطابه سيتضمن مقترحات تخص التضامن العربي في مواجهة العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني بغزة لتكون أمام القادة العرب في قمة الرياض.

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انتخابات رئاسة الجمهورية 

غزة، وناشد الدكتور عبد السند يمامة المجتمع الدولي والضمير الإنساني أن يستيقظا من تلك الغفلة المتعمدة وما يحدث من غض الطرف عن أكبر جريمة ترتكب ضد شعب أعزل وتستهدف الأطفال والنساء والمستشفيات والمدارس.

وطالب رئيس الوفد القادة العرب إلى وقفة حاسمة ضد هذه الهمجية الصهيونية التي تمارس أمام أعين العالم وحيا مرشح الوفد الرئاسي كفاح الشعب الفلسطيني وتمسكه بالأرض رغم القصف الوحشي المستمر.

 

وقال النائب الوفدي نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس الحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة النائب  طارق عبدالعزيز والذي يقام المؤتمر تحت رعايته أن الدكتور عبدالسند يمامة مرشح الوفد لرئاسة الجمهورية اختار عنوان المؤتمر "غزة في قلب الوفد"وان يخصص المؤتمر الانتخابي الأول له لنصرة غزة والقضية الفلسطينية إيمانًا منه بالدور التاريخي والمستمر لحزب الوفد في الوقوف دائمًا مع الأشقاء الفلسطينيين.

 

وأعلن النائب طارق عبد العزيز تنفيذ فيلم وثائقي يوثق المجازر التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني في غزة بالإضافة إلى فيلم آخر يعرض بالمؤتمر يتضمن السيرة الذاتية لمرشح الوفد الدكتور عبد السند يمامة.

كما ستحمل جميع بانرات المؤتمر صورة العلمين المصري والفلسطيني وشعارات مناصرة غزة.

 

ويعقد المؤتمر بميت فارس بالدقهلية اليوم الجمعة ١٠ نوفمبر الساعة الرابعة عصرًا.

 

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