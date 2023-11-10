الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رياضة

مساعد والتر ماتزاري: المدرب تابع الزمالك أمام بيراميدز وهذا موقفه من تدريب الأبيض

والتر ماتزاري، فيتو
والتر ماتزاري، فيتو

الزمالك، كشف أنتونيو فينكو المتحدث الإعلامي لـ"والتر ماتزاري" المدير الفني الإيطالي المرشح لتدريب الزمالك خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي تمت إقالته من منصبه عقب خسارة الأبيض أمام زد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز 2023 – 2024 "دوري نايل"، حقيقة اقتراب المدرب من القلعة البيضاء.

وقال أنتونيو فينكو في تصريحات لبرنامج "البريمو"، عبر فضائية "TeN": " والتر ماتزاري تابع مباراة الزمالك أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، وأثنى على آداء الأبيض والعديد من لاعبيه مثل محمود عبد الرازق شيكابالا، وأحمد سيد زيزو، وهما من أفضل اللاعبين في إفريقيا.

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وتابع: " نعلم برغبة مسؤولي الزمالك في التعاقد مع الإيطالي والتر ماتزاري لتدريب الفريق، لكن حتى الآن المفاوضات ليست رسمية، والمدرب يرغب في خوض تجربة جديدة في قارة مختلفة، ونتمنى أن تتم المفاوضات في الأيام القادمة.

 

من هو والتر ماتزاري 

والتر ماتزاري صاحب الـ61 عامًا بدأ مشواره التدريبي عام 2001 وأشرف على تدريب عدد من الفرق الكبيرة أبرزها سامبدوريا ونابولي وإنتر، بالإضافة إلى واتفورد وتورينو.

ووفقًا لترانسفير ماركت فإن والتر ماتزاري حقق بطولة واحدة وهي كأس إيطاليا مع نابولي.

ودرب نادي نابولي لمدة 1322 يومًا وخاض مع الفريق 182 مباراة حقق الفوز 89 مرة بينما تعادل في 49 مباراة، وتعرض للخسارة 44 مرة.

بينما مع إنتر ميلان درب الفريق لمدة 539 يومًا بواقع 58 مباراة، وحقق الفوز في 25 مباراة، والتعادل في 21 مباراة، بينما تعرض للخسارة في 12 مباراة. 

 

وعلى صعيد آخر كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الإصابات التي تعرض لها بعض لاعبي الأبيض خلال مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

 

مصابو الزمالك

وقال الدكتور محمد أسامة: إن سيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا ثنائي الفريق تعرض للإصابة بشد خفيف في عضلة السمانة نتيجة للمجهود المبذول خلال المباراة وبناءً عليه تم استبدالهما منعًا لتفاقم الإصابة.

 

وأشار رئيس الجهاز الطبي للفريق إلى شكوى محمود علاء مدافع الأبيض من آلام في العضلة الخلفية قبل مواجهة بيراميدز، وبناءً عليه تم التعامل معه من خلال وضع برنامج تأهيلي خاص لتجهيزه للمباراة.

 

وأضاف الدكتور محمد أسامة أن محمود علاء اشتكى من الإصابة بين شوطي مباراة بيراميدز وبعدها تقرر استبداله منعًا لتفاقم الإصابة.

 

وأكد رئيس الجهاز الطبي إجراء الثلاثي محمود علاء وسيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد "دونجا"  فحوصات طبية فور العودة للتدريبات للاطمئنان عليهم.

 

وفيما يخص مصطفى شلبي لاعب الفريق أكد رئيس الجهاز الطبي مواصلة اللاعب البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له بسبب الإصابة التي يعاني منها في وجه القدم، مشيرًا إلى خضوعه  لفحوصات طبية جديدة عقب العودة للتدريبات للاطمئنان على حالته وتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

 

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والتر ماتزاري الزمالك بيراميدز كأس مصر شيكابالا كارلوس أوسوريو

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