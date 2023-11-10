بضربة سودانية، اختراق برنامج "تشات جي بي تي" لتحيزه لإسرائيل

تعرض برنامج "تشات جي بي تي" الذي طورته شركة "أوبن إيه آي"، لاختراق بسبب تحيزه لإسرائيل ضد فلسطين، وفق إعلان المخترقين.

انقطاعات متكررة

فقد شهد البرنامج الأشهر انقطاعات متكررة على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، وأعلنت مجموعة من المخترقين تسمي نفسها "أنونيموس سودان" مسؤوليتها عن هجوم أصاب منصة الدردشة الشهيرة.

ومن جانبها أكدت شركة "أوبن إيه آي" تعرض التطبيق إلى هجوم "حجب الخدمة الموزعة" فقط.

أتى هذا الإعلان بعدما فسر الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، توقف تشات جي بي تي في البداية بالإقبال على استخدام المزايا الجديدة التي كشفت عنها الشركة خلال مؤتمر المطورين الأول الذي عقدته الشركة خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أنها عالجت المشكلة.

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وأفادت الشركة في بيان أن الانقطاعات المستمرة هي نتيجة "نمط حركة غير طبيعي" يشبه هجمات دي دوس السيبرانية.



إلى أن كشفت مجموعة من المخترقين تسمي نفسها "أنونيموس سودان" مسؤوليتها عن الهجوم، لتحيز الشركة إلى إسرائيل ضد فلسطين" وفق تعبيرها.

11 ألف ضحية

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الثاني، بعد أن تفجرت بسبب عملية طوفان الاقصى في السابع من أكتوبر هجوما مباغتًا على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 241، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

فيما شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية مكثفة وقصفا عنيفا على القطاع المحاصر، ما أسفر عن مقتل حوالي 11 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.