بعد مماطلة إسرائيل، إجلاء الدفعة الأولى من الروس عن قطاع غزة اليوم الجمعة

أفاد موقع Rafah Online الإخباري بأن أول دفعة من 85 مواطنا روسيّا مقيمين في قطاع غزة سيغادرون القطاع اليوم الجمعة عبر معبر رفح.

ونقل الموقع عن دائرة معابر قطاع غزة أن الذين سيتم إجلاؤهم بمن فيهم أجانب آخرون، سيصلون إلى نقطة التفتيش في الساعة السابعة صباحا.

وصرح مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي" في وقت سابق بأن كل شيء جاهز لبدء إجلاء الروس ومواطني رابطة الدول المستقلة من غزة، لكن لا توجد موافقة من إسرائيل التي تنسق قوائم المغادرين عبر معبر رفح.

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وذكر السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف الأسبوع الماضي، أن قوائم الإجلاء من قطاع غزة تضم نحو 600 مواطن روسي.

وكانت الخارجية الروسية أعربت أمس عن دهشتها إزاء تصريح السفير الإسرائيلي بأن إقرار قائمة إجلاء المواطنين الروس عن قطاع غزة، قد يستغرق أسبوعين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "لقد صدمنا لدى سماعنا تصريح السفير الإسرائيلي في موسكو أمس بأن إقرار القائمة الروسية قد يستغرق أسبوعين... هذا غير مقبول".

وأضافت أن موسكو لا تفهم سبب عدم بدء إجلاء المواطنين الروس، رغم الجهود التي تبذلها روسيا في سبيل ذلك، حيث تم الالتزام بجميع المتطلبات والشروط التي حددها الطرفان لأغراض أمنية.

ولفتت زاخاروفا إلى أن موسكو مستعدة لإجلاء مواطني الدول الأخرى الذين طلبوا المساعدة، وقالت: "مواطنو الدول الأخرى بمن فيم مواطنو بلدان رابطة الدول المستقلة، اتصلوا بالجهات الروسية حول إجلائهم عن منطقة النزاع... تم جمع هذه القوائم وتسليمها لكل من يتعامل حاليا مع هذا الأمر".

وكان مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "حماس" باسم نعيم قد قال لوكالة "نوفوستي" في وقت سابق، إن كل شيء جاهز لبدء إجلاء الروس ومواطني رابطة الدول المستقلة من قطاع غزة، إلا أنه لا توجد موافقة من الجانب الإسرائيلي، ولم يتم إدراج الروس مرة أخرى في قائمة المواطنين الذين تقرر إجلاؤهم أمس الأربعاء.