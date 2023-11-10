الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

لحظات رعب عاشتها الطواقم الطبية داخل "حزام ناري" إسرائيلي بمحيط مستشفى العودة (فيديو)

الطواقم الطبية بغزة،
الطواقم الطبية بغزة، فيتو

غزة اليوم، أظهر مقطع فيديو لحظات مرعبة من داخل "حزام ناري" شنته الطائرات الحربية الإسرائيلية بمحيط مستشفى العودة في تل الزعتر شمالي شرق قطاع غزة.

 

قصف إسرائيلي

وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف عن إصابة أحد المسعفين وتدمير عدد من سيارات الإسعاف وفق شهود عيان.

 

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن "القصف تسبب بإصابة مسعف وخروج سيارتي إسعاف عن الخدمة في غزة بعد استهدافهما من قبل طائرات الجيش الإسرائيلي".

حريق مستشفى عبد العزيز الرنتيسي

وفي السياق ذاته، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر السبت/الجمعة، مستشفى عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال ما أسفر عن اندلاع حرائق ضخمة في عدة أقسام داخله.

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كما استهدفت القوات الإسرائيلية بقذيفة غير مسبوقة لم يصدر منها أي وهج ناري وذات شظايا "شفرات" مجمع الشفاء الطبي غرب غزة، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة، إحداها كانت حرجة.

حرب إسرائيل على غزة

تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 35 منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، بحسب المكتب الحكومي بغزة. كما أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

 

حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي

 وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى ما يزيد عن 10812 شخصًا بينهم أكثر من 4412 طفلًا وقرابة 3000 امرأة و667 مسنًّا، فيما أصيب أكثر من 26905 آخرين.

 

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