الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رياضة

متحدث الزمالك: لا أؤمن بالسحر في كرة القدم وهذا ما نفعله في الشرط الجزائي لـ أوسوريو

أوسوريو، فيتو
أوسوريو، فيتو

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أن طريقة لعب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، كانت سببًا في رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال سالم في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي عبر قناة نادي الزمالك: "أوسوريو مدير فني محترم لكن طريقة لعبه والظروف الحالية كانوا سببًا في رحيله عن تدريب الفريق، وسيتم إنهاء الشرط الجزائي معه من جانب مجلس الإدارة بشكل راقٍ".

 

مباراة الزمالك وبيراميدز كانت "ملحمة كروية"

وواصل أحمد سالم، بأن لاعبي الفريق الكروي الأبيض أثبتوا أنهم رجال أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

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وتابع: "لاعبو الزمالك بذلوا أقصى جهد لديهم أمام بيراميدز رغم عدم حصولهم على مستحقاتهم الفترة الأخيرة، إلى جانب وجود غيابات مؤثرة فى مباراة أمام فريق كبير ويضم لاعبين مميزين للغاية".

وأردف: "مباراة الزمالك وبيراميدز كانت ملحمة، والفوز في هذا الوقت كان مهم للغاية، وهدف سامسون أعجبني كثيرًا لأن سامسون كان لا يعتمد عليه نهائيًّا".

 

أحمد سالم: لا أؤمن بـ"الدجل والعفاريت" في كرة القدم

وشدد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لا يؤمن بالسحر والعفاريت في كرة القدم على الإطلاق.

وقال سالم: "كرة القدم هي لعبة فى النهاية ولا أؤمن أبدًا بوجود سحر أو دجل، ومباراة بيراميدز كانت ممتعة للجماهير".

وأتم: "توقعت هذا السيناريو  فى اللقاء لأن مباريات الزمالك وبيراميدز دائمًا تحمل الإثارة والمتعة".

 

وأحرز سامسون أكينيولا هدف الزمالك الثاني في لقاء بيراميدز، وتأهل الأبيض  لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

 

وفي السطور التالية نعرض مشوار سامسون أكينيولا مع الزمالك.

 

سامسون أكينيولا

وشارك سامسون أكينيولا مع الزمالك في 16 مباراة في جميع البطولات ساهم في 3 أهداف بواقع تسجيل هدفين وصناعة هدف.

وأعرب سامسون أكينولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالعودة للمشاركة في المباريات مع الفريق الأبيض والمساهمة في تحقيق الفوز على حساب بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

 

وقال سامسون أكينولا في تصريحات للموقع الرسمي عقب المباراة: "سعيد للغاية بمساعدة فريقي في تحقيق الفوز، ولدي شعور مختلف اليوم، عقب عودتي  للمشاركة وتسجيل هدف ساهم في تحقيق الفوز على منافس قوي".

 

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