الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يستبعد رفع أسعار الفائدة مجددًا

رئيس الاحتياطي الفدرالي
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول، فيتو

أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إمكان رفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر، في إطار الجهد لخفض التضخم وإعادته إلى معدله السابق البالغ 2 في المئة.

وقال باول، في تصريحات معدة سلفًا خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: «نعلم أن التقدم المستمر نحو هدفنا البالغ 2 في المئة ليس مضمونًا»، مضيفًا: «إذا أصبح من الملائم تشديد السياسة بشكل أكبر، فلن نتردد في ذلك».

وتأتي تصريحات باول بعد نحو أسبوع على تصويت البنك المركزي الأمريكي للمرة الثانية لمصلحة إبقاء سعر الفائدة ثابتًا عند أعلى مستوى له منذ 22 عامًا، ما عزز التوقعات بعدم رفعه مجددًا.

Advertisements

وأضاف باول أنه على الرغم من التزام لجنة تحديد سعر الفائدة التابعة لمجلس الاحتياطي الفدرالي بسياسة نقدية متشددة بما يكفي، «لسنا واثقين بأننا قد حققنا مثل هذا الموقف».

وتشير تعليقات باول إلى أن البنك المركزي الأمريكي لا يزال يشعر بقلق بشأن احتمال عودة تسارع التضخم الذي انخفض بأكثر من النصف منذ أن بلغ ذروته العام الماضي.

ولكن على الرغم من التشدد النقدي الذي اتبعه الاحتياطي الفدرالي ورفعه أسعار الفائدة إلى مستوى يراوح بين 5,25 و5,50 في المئة، فقد أشار أخيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي حافظ على قوته في الربع الثالث.

كما وجد أن مؤشر الوظائف تباطأ في الأشهر الأخيرة لكنه بقي قويًا، وظل معدل البطالة منخفضًا.

ورجّح الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي أن يتم اللجوء إلى ما يسمى «الهبوط الناعم» الذي يتيح للاحتياطي الفدرالي معالجة التضخم من دون إغراق الولايات المتحدة في الركود.

وفي حديثه الأربعاء، أشار باول إلى أن الاحتياطي الفدرالي سيتحرك بحذر، «ما يسمح لنا بالتعامل مع خطر أن تضللنا بيانات جيدة لبضعة أشهر، وخطر التشدد الزائد».

ويرى متداولون في السوق المالية أن هناك احتمالًا بنسبة 90 في المئة بأن يصوّت الاحتياطي الفدرالي على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل في ديسمبر، وفقًا لبيانات من مجموعة «سي إم إي».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول أسعار الفائدة التضخم الاحتياطي الفدرالي الامريكي البنك المركزي الامريكي الاقتصادي الأمريكي

الأكثر قراءة

صحيفة عبرية تكشف المسكوت عنه بين مصر وإسرائيل، وتحذر من خطوة يتخذها السيسي

ماجدة خير الله تفتح النار على النجوم المشاركين في حفل روائع بليغ حمدي بموسم الرياض

نتنياهو: لا نسعى لاحتلال غزة ولا السيطرة على سكانها

أحمد سالم: أهلا وسهلا مجلس الأهلي داخل الزمالك

توقعات بانخفاض معدل التضخم لشهر أكتوبر وخبير اقتصادي يشكك ويكشف تبريراته

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 10 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مساعد والتر ماتزاري: المدرب تابع الزمالك أمام بيراميدز وهذا موقفه من تدريب الأبيض

محمد صبري: أعارض قرار فيتوريا ضم فتوح وصبحي والزمالك خط أحمر والاستهانة به مرفوضة

Advertisements

منوعات

المزيد

لا يستطيع ارتداء القميص بمفرده.. الرئيس الأمريكي يتعرض لموقف محرج (فيديو)

رئاسة قمة المناخ COP28 تمنع البلاستيك أحادي الاستخدام في موقع المؤتمر

بـ 55 عملا فنيا، "فنون جميلة أسيوط" تنظم معرضًا بعنوان "افتراضات جدارية"

دروجبا يشارك في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالقاهرة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 9-11-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الخميس 9-11-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 10 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 10 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية