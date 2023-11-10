الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رياضة

متحدث الزمالك: لدينا كوادر في العديد من المناصب بالدولة ولن ننخدع مرة أخرى في الصفقات

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريق الكشافة الذى تم إنشائه من خلال أحمد سليمان سيكون مهمته كل الأمور الفنية التى تخص كرة القدم داخل القلعة البيضاء.

وقال سالم فى تصريحاته لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي عبر قناة نادي الزمالك: "فريق الكشافة سيكون مختص بالناشئين والمديرين الفنيين وايضا اختيار اللاعبين وهذا الأمر سيوفر معلومات فى كل شييء ولن نتخدع مرة أخرى فى الصفقات عن طريق وكلاء اللاعبين".

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وأضاف: "الزمالك تعرض للخداع خلال السنوات الماضية بسبب وكلاء اللاعبين واختيار الصفقات وهو الأمر الذى لن يتكرر مرة أخرى بعد إنشاء فريق الكشافة الذى سيتكون من 8 أشخاص".

مجلس إدارة الزمالك يعمل بشكل منظم فى كافة الملفات

وواصل أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يعمل بشكل منظم فى كافة الملفات الهامة التى تخص النادي فى الفترة الحالية.

وقال سالم: "دائما أقوم بالتنسيق مع المجلس قبل الإدلاء بأى تصريحات فى ملف كرة القدم أتحدث مع أحمد سليمان، وملف التسويق هاني بيرزي أو هاني شكري، وبالطبع أتحدث مع كابتن حسين لبيب فى كل شييء تخص النادي".

وأتم: "الأهم هو أن كل عضو داخل مجلس الإدارة يقوم بإدارة ملف وهو أمر منظم والنادي كان يفتقده على مدار السنوات الأخيرة وهذا الأمر يؤدي إلى النجاح بالطبع، والنادي يمتلك كوادر فى العديد من المناصب داخل الدولة".

وقررت الإدارة المشرفة على قطاع كرة القدم بنادي الزمالك ممثلة في الكابتن أحمد سليمان والكابتن حسين السيد إنشاء قسم فريق الكشافة (scouting team) وتحليل الأداء (performance analysis team) داخل القطاع، على أن يكون هذا الفريق مسئولا عن تحليل بيانات الفريق الأول والفرق المنافسة، بالإضافة إلى المسئولية عن التعاقدات بالتنسيق مع إدارة كرة القدم، عن طريق جمع بيانات تفصيلية عن اللاعبين المستهدف التعاقد معهم مستقبلًا من جميع أنحاء العالم طبقًا للسياسة الجديدة التي تضعها إدارة الكرة للتعاقد مع اللاعبين الجدد بناءً على تحليل البيانات ووفق متطلبات المدير الفني لكرة القدم.

قسم الكشافة وتحليل الأداء 


سيختص الفريق بتحليل اللاعبين في الفريق الأول بالزمالك وقطاع الناشئين، بالإضافة للاعبي دوري الدرجة الأولى والثانية والفرق المنافسة.

 

يترأس فريق الكشافة من الناحية الإدارية المهندس زياد البارودي لعرض التقارير على المشرف العام على كرة القدم ومجلس الإدارة (متطوعًا دون أجر).

 

بينما سيترأس فريق الكشافة وتحليل الأداء من الناحية الفنية الدكتور محمد داود الشناوي ومعه الفريق الخاص به والذي سيضم المحلل محمد علاء بيومي (وجميعهم متطوعون دون أجر في الفترة الحالية) على أن تتم إضافة عناصر أخرى وفقا لقرار داود في حالة حاجته لهم فيما بعد، بالتنسيق مع المهندس زياد البارودي وإدارة الكرة بنادي الزمالك.

 

فريق تحليل الأداء والكشافة سيكون نواة تكوين منظومة كبيرة لاكتشاف المواهب تعمل بشكل احترافي داخل نادي الزمالك، بالإضافة إلى تكوين منظومة متكاملة لتحليل الأداء في المستقبل.

 

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