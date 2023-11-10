الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه في معارك شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مقتل ضابط برتبة ملازم أول في معارك شمال قطاع غزة.

وقال بيان الجيش الإسرائيلى: إن "الملازم أول جلعاد روزنبليت، يبلغ من العمر 21 عامًا، من جنينجر، جندي في اللواء 52، في الفرقة 401، سقط خلال عملية في شمال قطاع غزة الليلة الماضية".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد ارتفع بذلك عدد قتلاه منذ بدء التصعيد مع حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي إلى 354 عسكريًّا.

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