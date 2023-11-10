الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية: تلقينا 2650 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 1400 طفل

شهداء غزة تحت الأنقاض،
شهداء غزة تحت الأنقاض، فيتو

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الوزارة تلقت ما يزيد عن 2650 بلاغًا عن مفقودين تحت الأنقاض منهم أكثر من 1400 طفل ما زالوا تحت الأنقاض منذ بدء العدوان الإسرائيلي لم تستطع الطواقم الوصول إليهم بسبب الاستهداف المؤكد وعدم توفر الإمكانيات اللازمة لرفع الأنقاض.

 

استهداف جيش الاحتلال المنظومة الصحية بغزة

وأضاف القدرة خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الاستهداف المركز كان بالتوازي معه استهداف مركز أيضًا للمنظومة الصحية، حيث رصدت الوزارة تدمير 51 سيارة إسعاف بالإضافة إلى استشهاد العشرات من الطواقم الطبية واستهداف العشرات من المؤسسات الصحية في مختلف مناطق قطاع غزة، كما خرج 18 مستشفى عن الخدمة بشكل كامل.

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خروج مستشفيات من الخدمة

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية: "اليوم هناك مستشفيات خرجت عن الخدمة مثل مستشفيات الأطفال والنصر للأطفال والرنتيسي والصحة النفسية، كذلك مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة ومجمع الشفاء الطبي أمامهما ساعات محدودة للتوقف عن الخدمة تمامًا".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، الخميس، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ألقت قنابل فسفورية وسط حي الرمال غرب القطاع.

 

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