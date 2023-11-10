الجمعة 10 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

بعد انفصالها من الفنان ياسر فرج، من هي المذيعة هبة الهواري

ياسر فرج وزوجته،
ياسر فرج وزوجته، فيتو

انفصل الفنان ياسر فرج، في هدوء تام عن مذيعة الراديو هبة الهواري، بعد زواج استمر ما يقرب من عام و8 أشهر فقط.

 

انفصال ياسر فرج وهبة الهواري

وأكد فرج في تصريح لـ "فيتو" صحة الأنباء المتداولة، رافضًا التعليق على الأمر أو التحدث فيما يخص الخلاف الذي نشب بينه وبين زوجته بعد قرابة عام و8 أشهر من الزفاف، مقدمًا الشكر لكل من سأل عن حالته النفسية والصحية.

وبعد انفصال ياسر جلال عن زوجته، ترصد فيتو من خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن المذيعة هبة الهواري.

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من هي المذيعة هبة الهواري

المذيعة هبة الهواري تعمل لدى إحدى محطات الراديو الشهيرة، ومن أشهر البرامج التي قدمتها برنامج أحلى الكلام وشاركها في تقديمه المذيع حاتم مصطفى.

وتقدم حاليًّا برنامجًا إذاعيًّا جديدًا يحمل عنوان “بنت البلد” وأجرت خلال مسيرتها لقاءات مع عدد من النجوم، وتزوجت من ياسر فرج في شهر مارس من العام الماضي بعد وفاة زوجته الأولى.

وفي شهر مارس من عام 2022، احتفل الفنان ياسر فرج بعقد قرانه على هبة الهواري، وسط حضور الأصدقاء المقربين وعلى رأسهم الفنان هاني رمزي.

وتعتبر هذه الزيجة الثانية بعد رحيل زوجته الأولى وأم أولاده المخرجة الإذاعية الراحلة ميادة عثمان التي رحلت عن عالمنا، بعد  إصابتها بفيروس كورونا، والذي تسبب في تدهور حالتها الصحية حتى الوفاة. 

 

مشكلة فيلم عايشين اللحظة

ومن ناحية أخرى، قال الفنان ياسر فرج: "لو رجع بيَّ الزمن ما كنتش هشارك في فيلم عايشين اللحظة، لأنه ما اتنفذش زي ما أنا كنت فاهم".
 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المنسي" المذاع على قناة "هي": "ساعات العمل الفني بيبقى كويس، ولكن لما بنيجي نبدأ تصوير الأمور بتتغير، ودا اللي حصل معايا في فيلم عايشين اللحظة".

 

سر اختفاء ياسر فرج عن الساحة الفنية

وعن سر اختفائه عن الساحة الفنية، علق ياسر فرج: "أنا كنت ماشي كويس في الشغل لحد سنة 2017 بس مريت بظرف شخصي عائلي قوي، اضطرني إني أتخلى عن حاجات كتير في سبيل الأسرة، وقعدت من الجزء الثاني لمسلسل أفراح إبليس لحد 2021، وذلك بسبب تعب أم أولادي اللي توفيت بعد كدا".

 

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ياسر فرج الفنان ياسر فرج زوجة ياسر فرج هبة الهواري

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