نشرة الأخبار، مجزرة جديدة للاحتلال، اقتحام جنين، حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين، أكبر مظاهرة مؤيدة لفلسطين في أمريكا

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسية، وقيدها بجدول المحكمة، وحددت المحكمة يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل من قبل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية، ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتي الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن.. جاء ذلك حسب الجدول الإجرائي والزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

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كشف المهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن بدء تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر للحاجزين بدءا من اليوم (الأحد) الموافق ٢٠٢٣/11/٥ م.

وقال رئيس الجهاز من المقرر تسليم عدد (17) عمارة بالمشروع، وتفقد الغيطي مشروع (سكن مصر أرض المعارض) الذي قام الجهاز بالفعل بتسليم بعض الوحدات بالمشروع لمالكيها على أن تستكمل اعمال تسليم باقي الوحدات تباعًا.

يبحث عدد كبير من المعلمين الذين لم يحالفهم الحظ خلال مسابقة ٣٠ ألف معلم بالمرحلة الأولى عن رابط الاطلاع على التدريب الذين لم يجتازوه عبر محركات البحث المختلفة.

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 47 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف 3 منازل في غزة ومخيم المغازي وسط القطاع.

مجزرة جديدة في مخيم المغازي

وأضافت:"ما حدث يمثل مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي، هناك عشرات الشهداء والجرحى في قصف عنيف يستهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة".

اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين، وأسفر ذلك عن إصابة فلسطيني واعتقال آخرين، فجر اليوم الأحد، بسبب الاشتباكات المتبادلة بين قوات الاحتلال وبين المقاومة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن شابا فلسطينيا أصيب بالرصاص في كتفه خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في الحي الشرقي من جنين، كما تم اعتقال شابين من ذات الحي.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فجر الأحد، تدمير آليتين عسكريتين لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق "القسام"، فإن عملية تدمير الآليتين الإسرائيليتين تمت في منطقة الفراحين شرق خان يونس بقذائف "الياسين 105".

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت، ليلة الأحد، بلدة أبو ديس شرق القدس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين.

أكد حزب الله اللبناني في بيان، فجر اليوم الأحد، أنه تم استهداف جنود إسرائيليين في منطقة المطلة.

وجاء في البيان: "ردا على قتل عدد من المدنيين خلال الأيام الماضية تمكن مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏مساء أمس السبت من احتجاز جنود العدو الصهيوني ‏داخل أحد منازل ‏مستعمرة المطلة وحققوا فيه إصابات مؤكدة".

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف بالصواريخ 5 مواقع إسرائيلية مقابل الحدود اللبنانية وحقق فيها إصابات مباشرة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تفعيل صافرات الإنذار شمالي إسرائيل قرب حدود لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب، "تفعيل صفارات الإنذار في شمال إسرائيل"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام بأن صفارات الإنذار دوت في كيبوتس مسعاف عام على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وجهت النائبة الأمريكية رشيدة طليب، وهي أول امرأة أمريكية من أصل فلسطيني في الكونجرس، اتهامات للرئيس جو بايدن بدعم "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين، محذرة من تداعيات ذلك على انتخابات العام المقبل.

ودعت طليب، النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيجان، بايدن مجددا لدعم وقف إطلاق النار، في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

نظم أكثر من 100 ألف شخص في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وقال المنسق الوطني لتحالف "آنسر" بريان بيكر: "أكثر بكثير من 100 ألف، هذه أكبر مظاهرة داعمة لفلسطين في تاريخ الولايات المتحدة".

اعتقلت الشرطة البريطانية 29 شخصا خلال مظاهرة داعمة للفلسطينيين في لندن بتهمة "التحريض على الكراهية".

وقالت شرطة العاصمة البريطانية لندن في بيان عبر حسابها على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الأحد، "حتى الآن تم اعتقال 29 شخصا بتهم تشمل التحريض على الكراهية، والإضرار بالنظام العام على أساس عنصري".

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، إصابة طفل وضابطي شرطة جراء انفجار قنبلة بالقرب من شاحنة تابعة للشرطة في العاصمة الألمانية برلين، بعد وقت قصير من مظاهرة كبيرة مؤيدة للفلسطينيين.

وقالت الشرطة الألمانية في بيان، "في نويكولن (منطقة في برلين) انفجرت قنبلة كروية بجوار شاحنة تابعة لنا، ووفقا للمعلومات المتاحة حتى اللحظة، أُصيب طفل صغير واثنان من زملائنا".

نجوم ومشاهير، مثل ميسي إليوت وكيت بوش وويلي نيلسون، انضموا إلى قاعة مشاهير الروك ("روك أند رول هال أوف فايم")، في نيويورك، بحضور نخبة من الموسيقيين الأمريكيين، في أمسية ندد خلالها فنانون بالوضع الإنساني في قطاع غزة.

وضمت قائمة الفنانين أيضًا هذا العام، المغني الراحل جورج مايكل، ومغنية الروك شيريل كرو، وفرقة موسيقى آر أند بي "ذي سبينرز".

ما يحدث في الصين من ممارسات وطقوس في حفلات الزفاف، تعد من أغرب ما يمكن.. حيث إن سلوك يوم الزفاف اليوم لا يزال مرتبطًا بعصور مضت، فإن التعبيرات المتنوعة لما يعنيه الزواج في بلد بحجم الصين يمكن أن تكون محيرة.

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج"+90"، أن اجتماع لجنة التخطيط وإدارة النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تمت خلاله مناقشة التعاقدات الجديدة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر طلب بكل قوة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، والحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المتوقع حدوث تواصل بين الناديين خلال الساعات القليلة المقبلة".

كشف أمير هشام مقدم برنامج "+90"، كواليس خروج كل من أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري ثلاثي فريق الزمالك من معسكر مباراة نادي زد بالدوري.

وأكد هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الثلاثي خرج قبل المباراة حوالي 12 صباحًا ثم عاد كل من صبحي والزناري في الساعة 3:30 صباحًا، فيما غاب فتوح عن العودة".

وأضاف أمير هشام: "أثناء تناول الإفطار، لاحظ أوسوريو غياب فتوح، واستفسر عن الأمر، وعند مراجعة الكاميرات، تم اكتشاف خروج الثلاثي، والأمر أثار استياء كارلوس أوسوريو المدير الفني".