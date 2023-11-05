جيش الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

غزة الآن، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تفعيل صافرات الإنذار شمالي إسرائيل قرب حدود لبنان.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب، "تفعيل صفارات الإنذار في شمال إسرائيل"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام بأن صفارات الإنذار دوت في كيبوتس مسعاف عام على الحدود الشمالية لإسرائيل.

حزب الله اللبناني

وكان حزب الله اللبناني قد أكد في بيان، فجر اليوم الأحد، استهداف جنود إسرائيليين في منطقة المطلة.

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وجاء في البيان: "ردا على قتل عدد من المدنيين خلال الأيام الماضية تمكن مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏مساء أمس السبت من احتجاز جنود العدو الصهيوني ‏داخل أحد منازل ‏مستعمرة المطلة وحققوا فيه إصابات مؤكدة".

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف بالصواريخ 5 مواقع إسرائيلية مقابل الحدود اللبنانية وحقق فيها إصابات مباشرة.

إسقاط منطاد تجسس إسرائيلي

أفاد انه استهدف وأسقط منطاد تجسس كان قد رفعه جيش الاحتلال الإسرائيلي فوق موقع مسكافعام المقابل لبلدة العديسة جنوب لبنان.



ونجح حزب الله اللبناني أمس السبت، في إسقاط منطاد تجسس إسرائيلي كان قد رفعه الاحتلال فوق موقع مسكاف، وذلك في ظل استمرار المناوشات بين الحزب وجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

واستهدف حزب الله اليوم عدد من مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية بصواريخ مضادة للدروع وهو ما تسبب في سقوط خسائر مادية في هذه المواقع.



وفي السياق ذاته، قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في خطابه يوم الجمعة: "إن عمليات حزب الله على حدود لبنان تستهدف معدات وآليات ومواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي".



وأضاف نصر الله، أن حزب الله يخوض معركة منذ 8 أكتوبر ولكنها مختلفة تماما عن العمليات السابقة التي نفذها الحزب ضد إسرائيل.



وأكد نصر الله، أن حزب الله خفف جزءا من القوات الإسرائيلية التي كانت ستستخدم في مهاجمة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجبهة اللبنانية جذبت ثلث جيش الاحتلال نحوها.

