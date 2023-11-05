الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

جيش الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

غزة الآن، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تفعيل صافرات الإنذار شمالي إسرائيل قرب حدود لبنان.
 

 وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب، "تفعيل صفارات الإنذار في شمال إسرائيل"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام بأن صفارات الإنذار دوت في كيبوتس مسعاف عام على الحدود الشمالية لإسرائيل.

حزب الله اللبناني

وكان حزب الله اللبناني قد أكد في بيان، فجر اليوم الأحد، استهداف جنود إسرائيليين في منطقة المطلة.

Advertisements

وجاء في البيان: "ردا على قتل عدد من المدنيين خلال الأيام الماضية تمكن مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏مساء أمس السبت من احتجاز جنود العدو الصهيوني ‏داخل أحد منازل ‏مستعمرة المطلة وحققوا فيه إصابات مؤكدة".

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف بالصواريخ 5 مواقع إسرائيلية مقابل الحدود اللبنانية وحقق فيها إصابات مباشرة.

إسقاط منطاد تجسس إسرائيلي

أفاد انه استهدف وأسقط منطاد تجسس كان قد رفعه جيش الاحتلال الإسرائيلي فوق موقع مسكافعام المقابل لبلدة العديسة جنوب لبنان.


ونجح حزب الله اللبناني أمس السبت، في إسقاط منطاد تجسس إسرائيلي كان قد رفعه الاحتلال فوق موقع مسكاف، وذلك في ظل استمرار المناوشات بين الحزب وجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

واستهدف  حزب الله اليوم عدد من مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية بصواريخ مضادة للدروع وهو ما تسبب في سقوط خسائر مادية في هذه المواقع.


وفي السياق ذاته، قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في خطابه يوم الجمعة: "إن عمليات حزب الله على حدود لبنان تستهدف معدات وآليات ومواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي".


وأضاف نصر الله، أن حزب الله يخوض معركة منذ 8 أكتوبر ولكنها مختلفة تماما عن العمليات السابقة التي نفذها الحزب ضد إسرائيل.


وأكد نصر الله، أن حزب الله خفف جزءا من القوات الإسرائيلية التي كانت ستستخدم في مهاجمة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجبهة اللبنانية جذبت ثلث جيش الاحتلال نحوها.
 

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط غزة

فنانون في قاعة مشاهير الروك: "أوقفوا إطلاق النار في غزة" (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة الان صافرات الإنذار إسرائيل لبنان القاهرة صفارات الإنذار في شمال إسرائيل حزب الله اللبناني إسقاط منطاد تجسس إسرائيلي

مواد متعلقة

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط غزة

تجدد الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان

إصابة جنديين إسرائيليين في مزارع شبعا جنوب لبنان

إليسا: لبنان لا يريد الحرب

الأكثر قراءة

اليوم، افتتاح المؤتمر الدولي للنقل الذكي

ضرب العريس، خلع الملابس الداخلية، البكاء الجماعي، أغرب عادات الزواج في الصين

في أول ظهور لطارق مصطفى، البنك الأهلي يسعى لتحقيق الفوز الأول أمام المصري

سعر تليفون سامسونج a52 في مصر 2023

تعرف على سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم الأحد 5-11-2023

اعتقال 29 شخصا خلال مظاهرة داعمة للفلسطينيين في بريطانيا

الدقهلية تتزين بالذهب الأبيض.. سعر قنطار القطن يصل لـ 16 ألف جنيه.. وروشتة النجاة من التغيرات المناخية.. محافظ الدقهلية: نعمل على تذليل كافة العقبات

حقيقة إهانة بيومي فؤاد لـ محمد سلام في موسم الرياض (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

ضرب العريس، خلع الملابس الداخلية، البكاء الجماعي، أغرب عادات الزواج في الصين

فنانون في قاعة مشاهير الروك: "أوقفوا إطلاق النار في غزة" (فيديو)

عارضة أزياء أمريكية تدعم حملة لجمع التبرعات لأطفال غزة (صور)

جمهور ميلان يتضامن مع فلسطين: أوقفوا كل الحروب

المزيد

خدمات

المزيد

بدء تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر للحاجزين بالقاهرة الجديدة

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 4-11-2023

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم السبت

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

غزة تتحول إلى مدينة أشباح.. العدوان الأكثر دموية وتدميرا للقطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 5 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 5 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 5 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية